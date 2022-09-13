تراند اليوم : متى يعرض مسلسل قيامة عثمان ؟

يتسائل الكثير من عشاق الدراما التركية متى يعرض مسلسل قيامة عثمان ، والذي من المقرر أن تبدأ أولى حلقاته في العشرين من الشهر الحالي.

وتعرض السلسلة الجديدة "المؤسس عثمان"، مساء الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمواصلة الإثارة والتشويق، بأحداث جديدة مميزة.

ويُعرض المسلسل بنفس يوم عرضه المعتاد الذي تواصل في المواسم الخمسة السابقة، وهو مساء كل أربعاء، ولكن مع تغير في القناة، حيث تعرض قناة "Atv" المسلسل هذا الموسم، بدلا عن التلفزيون الرسمي التركي.

وأعلنت القناة في عدة أفلام تعريفية عن الحلقة الأولى من السلسة التي تبدأ الأسبوع المقبل، ونشر مقتطفات من الحلقة تظهر بطل المسلسل بوراق أوزجفيت الذي يجسد دور عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية.

ودارت أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية في تركيا وحول العالم، في القرن الـ13 الميلادي.

ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ/1258م- 726هـ/ 1326م.

وانتهى المسلسل الموسم الماضي ليستمر مع مسلسل "المؤسس عثمان".

ومما لفت الأنظار في الفيلم التعريفي للمسلسل، هو استمرار تواجد شخصية "بامسي آلب"، وهو من المقاتلين المقربين من أرطغرل، والتي يجسدها الممثل نور الدين سونماز، إلى جانب أوزجفيت، وهما يضربان على الحديد، وهو مشهد نال اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

وشكل موضوع مواصلة بعض الشخصيات، بينهم أرطغرل الذي جسد دوره الفنان إنغين ألتان دوزياطان، لدورهم في بداية المسلسل، ولكن أعلن عدة مرات عبر وسائل إعلام عدم حصول ذلك، ويبقى من غير الواضح حتى الآن من يواصل دوره في المسلسل، وقد يترك المخرج الأمر مفاجأة مع عرض الحلقة الأولى.

ويتولى كتابة وإنتاج المسلسل كاتبه ومنتجه محمد بوزداع، وهو الذي بدأ مع السلسلة منذ بداية "قيامة أرطغرل"، ويخرجه نفس المخرج متين غوناي.

واستغرقت تحضيرات إنتاج وتصوير المسلسل نحو عام، ويشارك فيه 40 فنانا كشخصيات تشكل المسلسل يتقدمهم أوزجفيت، فيما تتواصل عمليات التصوير في منطقة تبلغ مساحتها 360 دونما، تم تشييد موقع تصوير فيه، بالقرب من إسطنبول.

وبث "قيامة أرطغرل" في أكثر من 85 دولة، وشاهده خلال المواسم السابقة نحو 3 مليار مشاهد، لينطلق في سلسلة جديدة.

وبالسنوات العشر الأخيرة، حققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ نحو 350 مليون دولار.