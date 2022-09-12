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تراند اليوم : شاهد .. رسامة الكاريكاتير أميّة جحا تهدي المشرق اخر رسوماتها عن سوريا

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غزة / المشرق

تنشر صحيفة المشرق كاريكاتير اهدته الفنانة ورسامة الكاريكاتير الفلسطينية المبدعة  أميّة جحا يتحدث عن الحرية التي يبحث عنها  وقدم لها الشعب السوري تضحيات جسام ، من الشهداء والجرحى والاسرى وتدمير المنازل وتجريف المزارع والتشريد والتهجير والقهر والماسي .

يشار الى ان أميّة جحا والتي تفتخر مؤسسة المشرق للاعلام بانها بدأت اولى خطواتها في عالم الكاركتير في صفوفها ، وهي فنانة ورسامة كاريكاتير فلسطينية، ولدت بمدينة غزة بتاريخ 2 فبراير 1972م، حاصلة على جائزة الصحافة العربية لعام 2001.

وهي تعد أول رسامة في العالم العربي تعمل في صحف سياسية يومية ومواقع إخبارية، وهي رسامة في الجزيرة نت-أشهر موقع إخباري عربي-، ولها صفحة خاصة على الموقع.

كما أنها حاصلة على جائزة الصحافة العربية في الإمارات العربية المتحدة عام 2001، وزوجة شهيدين.

 


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امية جحاانتهى

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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