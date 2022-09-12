تراند اليوم : معلم دين إسلامي يتحرّش بفتاة وهي تتلو القرآن في لندن

لندن ـ مشرق نيوز

تحرّش والي محمد (41 عامًا) معلم دين إسلامي، بفتاة صغيرة كان يعلّمها التجويد في منزله في لندن، حيث تحسس مؤخرتها وفخذها وهي تتلو القرآن الكريم، وذلك بحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وظنت الفتاة المراهقة، أنّ ذلك التصرف ما هو إلا تصرف أخرق، لكن الشرطة ألقت القبض على المعلم، بعد أن تقدمت الأم ببلاغ إثر شكوى ابنتها.

وأشار المدّعي بمحكمة ساوثوورك، إلى أنّ الأم أرسلت ابنتها للدراسة، على يد ذلك المعلم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2014.

ووفقًا للضحية، التي طلبت عدم ذكر اسمها، رغم جلوس المعلم على الأريكة بعيدًا عن الطلاب الجالسين على الأرض، بدأ المتهم تحسس قدم الفتاة بقدمه، كما لمس مؤخرتها عندما انحنت على الأرض لالتقاط شيء ما، كذلك كان يتحسس فخذها من تحت المصحف المفتوح أمامها، حتى ضجت الفتاة بتصرفاته، وأخبرت والدتها.

من جانبه، أنكر المتهم لمس الفتاة بأي شكل من الأشكال.