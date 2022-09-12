تراند اليوم : رعب في مدرسة بسبب “مس شيطاني”

لندن ـ مشرق نيوز

نقل أكثر من 80 تلميذا من مدرستهم إلى المستشفى في البيرو، بعد أن أصابهم ما وصفه أحد المعلمين بأنه “مس شيطاني”.

تتراوح أعمار التلاميذ بين 11 و 14 عاما، ويبدو أنهم اختبروا بعض الأعراض غير الطبيعية، إذ قالوا أنهم رأوا رجلا يرتدي ملابس سوداء، ويحاول قتلهم.

حاول الخبراء تفسير ما حصل للتلاميذ، إلا أنهم لم يصلوا إلى نتيجة واضحة، وقال السكان المحليين إن المدرسة بنيت على مقبرة دفن فيها رجال عصابات.

وتعرضت مدرسة إلسا بيريا فلوريس، في مدينة تارابوتو في البيرو، إلى أكثر من حادثة مماثلة منذ نيسان/ابريل.

وأصيب الأطفال بحالة رعب شديدة أدت لتعرضهم إلى تشنجات وحالات إغماء، بالإضافة إلى إخراج الزبد من الفم