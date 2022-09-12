تراند اليوم : كيف يزيد وزنك ؟

القاهرة - مشرق نيوز

يعتبر الوزن الزّائد والسّمنة وتراكم الدهون من المشاكل الّتي تؤرّق العديدين، وذلك لما له من أضرارٍ جانبيّة كبيرة، ولما يسبّبه من أمراض خطيرة، ولما له من تأثيرات سلبيّة على النفسيّة وعلى الشخصيّة، ولما يسبّبه من مشاكل وتغيّرات جسديّة أصبحت عمليّة التخلّص من الوزن الزائد والسعي وراء التقليل من دهون الجسم والقضاء عليها كابوساً يؤرّق الكثيرين.

ولذلك يسعى الكثير من النّاس إلى الحصول على الطرق والوسائل الّتي تساعدهم للتخلّص من هذه المشكلة. وسوف نتحدّث في هذا المقال عن أهم الوسائل الّتي يجب اتّباعها للحصول على جسد مثالي لا يعاني من السّمنة وتراكم الدّهون.

5 عادات يومية تسبب زيادة في الوزن

المياه

تناول كمية قليلة من المياه قد يكون سببًا وراء إكساب الجسم سعرات حرارية كبيرة وعدم التخلص منها بسهولة، حيث تساعد المياه على التسريع من عملية الأيض وتقضي على السموم والدهون المخزنة في الجسم، لذلك قومي بتناول كمية كبيرة من المياه في اليوم للتعزيز من الشعور بالشبع ومساعدة جسمك على التخلص من الدهون المخزنة به.

النوم

عدم الحصول على قسط كافي من النوم يوميًا يساعد على تخزين سعرات حرارية كبيرة على هيئة دهون في الجسم، حيث إن النوم يساعد على حرق الدهون بكفائة أعلى وسرعة أكبر، لذلك احرصي على أخذ قسط كافي من النوم يوميًا.

البروتين

يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الضرورية للجسم والتي يحتاجها لأداء مهامه بكامل النشاط وتقليل كمية الطعام الذي يحتوي على البروتين من الأخطاء التي يتبعها الكثير من الناس التي تعمل على التخلص من الدهون المخزنة في الجسم عن طريق اتباع حميات غذائية، فتناول الأغذية التي تحتوي على البروتين يساعد على حرق الدهون في الجسم بفاعلية لكن الطريقة التي يطهى بها الطعام هي التي تحدد ما إذا كان البروتين سيكون سببًا لخسارة الوزن أو لاكتساب سعرات حرارية كبيرة، لذلك قومي بتناول الأغذية الغنية بالبروتين كاللحوم والطيور مشوية أو مسلوقة لتغذية جسمك وخسارة الوزن بأمان.

6 عادات يومية تسبب زيادة في الوزن

المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية من العناصر الغذائية التي تحتوي على سعرات حرارية كبيرة تساعد على تخزين الدهون في الجسم لاحتوائها على نسبة كبيرة من السكرات والعناصر الأخرى، ولخسارة الوزن بأمان توقفي تمامًا عن تناول تلك الأغذية واستبدليها بعصائر طبيعية للابتعاد عن اكتساب سعرات حرارية كبيرة.

وجبة الفطور

التوقف عن تناول وجبة الفطور ظنًا أن ذلك سيكون سببًا في خسارة الوزن سريعًا وأن وجبة الفطور ستعمل على اكساب سعرات حرارية كبيرة من الأمور الخاطئة التي يتبعها الكثير من الناس التي ترغب في خسارة الوزن، لكن على العكس فتناول وجبة فطور صحية يساعد على خسارة الوزن بفاعلية وتحقيق نتائج سريعة في طريق الحصول على جسم رشيق وصحي.

النشاط الحركي

يظن الكثير من الناس أن اتباع نظام غذائي فقط لخسارة الوزن أمر كافٍ لتحقيق نتائج جيدة، لكن هذا الاعتقاد غير صحيح وذلك لضرورة القيام بنشاط حركي كبير لتمكين الجسم من حرق الدهون، لذلك قومي بممارسة التمارين الرياضية والتخلص من الجلوس لفترة طويلة عن طريق المشي والحركة أثناء القيام بالمهام اليومية المختلفة.

وسائل للتخلّص من الوزن الزّائد

قم بممارسة التّمارين الرياضية والمداومة عليها، فتحريك كافّة أعضاء الجسد يساعد على حرق الدّهون والتخلّص منها بسرعة كبيرة؛ فحين تقوم بمزاولة التّمارين الرياضيّة والالتزام بها يوميّاً يتحقّق التخلّص من دهون الجسم بكفاءة عالية؛ فممارسة الرياضة مفعولها أقوى من اتّباع الأنظمة الغذائيّة بكثير؛ فالحركة هي العامل الأهم .

قم بالمشي السّريع يوميّاً لمسافات كبيرة تسهم أيضاً في عمليّة تخليص الجسم من الدّهون المتراكمة .

تناول الفواكه والخضراوات بكثرة قبل تناول وجبات الطّعام؛ لأنّها تسهم في عمليّة الشعور بالشبع، ولا تجعلك بحاجة لتناول كميّة كبيرة منه.

تناول الطّعام ببطء، ولا تسرع في مضغه، فهذا يسهم في شعورك بالشّبع.

اشرب كميّات كبيرة من الماء خلال اليوم وخاصّةً على الرّيق، وقبل تناول الوجبات الغذائيّة؛ فهي تسهم في عمليّة حرق الدهون وفي شعورك بالشّبع والاكتفاء من الطّعام.

لا تشاهد التّلفاز أو تمارس أيّ نشاط أو تنشغل بالكمبيوتر أثناء الطّعام؛ فهذا يجعلك لا تشعر بالكميّات الّتي قمت بتناولها، وبذلك تستمرّ في أكل المزيد من الطعام.

قم بالالتزام بوجبة الفطور باكراً؛ فهي تعتبر من أهمّ الوجبات الّتي تحميك من الزّيادة في الوزن، وذلك لأنّ الجسم يكون مستعدّاً لحرق كميّاتٍ كبيرة من السعرات الحراريّة.

قم بالابتعاد عن الأغذية المحتوية على نسبٍ عالية من النشويّات، واستبدلها بالأغذية البديلة لها مثل الخبز الأسمر بدلاً من الخبز الأبيض، أو التوست الأسمر بدلاً من التوست الأبيض .

قم بالابتعاد التام عن النّوم بعد تناول الوجبات الغذائيّة مباشرة؛ فهذا يُحفّز عمليّة تراكم الدّهون في جسمك.

لا تتناول اللحوم المحتوية على الدّهون فقد تسبّب لك زيادةً عالية في الكوليسترول وتراكم الدّهون في جسدك، وتضرّ بصحّة القلب وتسبّب انسداد الشرايين.

أكثر من تناول المشويّات والسلق سواءً من لحوم أو خضار، وابتعد كثيراً عن المقليّات.

قم بالانقطاع التام عن تناول الطّعام الوجبات الجاهزة في المطاعم؛ فهي تحوي على نسبٍ عالية من الدّهون، وترتفع فيها نسب الكوليسترول، والسّعرات الحراريّة فيها عالية جدّاً .

التزم جيّداً بأوقات تناول الوجبات من فطور وغداء وعشاء في كلّ يوم .

قم بالإقلاع عن استخدام المصعد تماماً واستبدله بالدّرج؛ فهذا يجعل جسدك كثير الحركة.

ابتعد تماماً عن تناول الحلويّات المحتوية على نسب عالية من السكريّات؛ فهي تزيد من وزنك بشكلٍ كبير قم بتناول بدائل الحليب واللبن ومشتقّاتهما الخالية من الدسم قم بالابتعاد عن المعلّبات؛ فهي تحتوي على نسبٍ عالية من السعرات الحراريّة.

ابتعد عن المأكولات المالحة؛ فهي تسبّب اختزان السوائل الموجودة في الجسم. تناول السّلطات الخضراء دائماً قبل تناول الوجبات الغذائيّة.

ابتعد تماماً عن تناول الأطعمة في وقتٍ متأخّر من الليل، حتّى لا تعرقل عمليّة هضم الطعام .

التغيير منَ النظام الغذائي

الالتزام بوجبةِ الإفطار: هي من أهمّ الوجبات للإنسان؛ فهي تمنع زيادةِ الوزن، وذلك لأنّ الجسم في الصباح يحتاج إلى كميّات كافية من السعرات الحراريّة ليقوم بحرقها وهذا ما توفّرهُ وجبةُ الإفطار.

الابتعاد عن الأطعمة الدهنيّة: هذه الأطعمة تحتَوي على نسبٍ عالية منَ الدهون وأشهرِها اللحوم؛ فهيَ تُسبّب زيادةِ نسبةِ الكولسترول وتراكُم الدهون فِي الجسم، وتسبّب الضرر للقلبِ وانسدادِ الشرايين.

الابتعاد عن الأطعمة السريعة والجاهزة: في الأغلب جميع أصحاب الوزن الزائد يعشقونَ الوجبات السريعة؛ فهيَ خطيرةٌ جداً لاحتوائِها على نسبٍ عالية منَ السعرات الحراريّة وأيضاً نسبةِ الكولسترول فيها عالية، فيجب قطعها نهائياً.

الإكثار من تناول الفواكه والخضروات: يُنصح دائماً بأكلِ الفواكه والخضراات قبلَ أيّ وجب؛ فهي تشعر الجسم بالشبع وعدم الرغبة بتناول كميّات كبيرة من الطعام، وأيضاً تحتوي على نسبٍ عالية من الألياف التي تحسّن من عمليّةِ الهضم وتخفّض نسبةِ الكولسترول في الدم.

الإكثار من شربِ المياه: منَ المعروف أنّ الماء لهُ فوائدٌ كثيرة للجسم وخصوصاً لأصحابِ الوزن الزائد؛ لأنّ الماء يعملُ على حرقِ الدهون ويملأ المعدة، ويُشعركَ بعدم الرغبة بأكل المزيد من الطعام، وبالتالي يجب شربِ الماء على الأقل ما بين (2-4) لترات يومياً.

ممارسة الرياضة

كمال الأجسام: هذهِ الرياضة تساعدُ بشكلٍ كبير على التخلّص منَ الدهون فِي العضلات وتقوم على حرقها، وبالتالي يُمكن ممارسةِ هذهِ الرياضة من ثلاث إلى أربعة أيّامٍ بالأسبوع لمدّةِ 45 دقيقة فَقط، وأيضاً لها فائدة لشدّ الجسم وإعطاءِ جمال للعضلات وتضخيمها؛ فهي الرياضة الأنسب للحصولِ على الجسم الرشيق.

رياضةِ المشي والهرولة: هذهِ الرياضة يُمكن ممارسَتها إذا لم يتوفّر الوقت لأداءِ رفعِ الأثقال فِي الصالةِ الرياضيّة؛ فهيَ تساهمُ بحرقِ الدهون والقضاءِ على الكسل والخُمول التي تسبّب بظهورِ الوزن الزائِد، ويُمكن أداؤها يوميّاً ولمدّةِ نصف ساعة على الأقل، ويفضّل ساعة كاملة إذا أمكن خلال اليوم