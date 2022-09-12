تراند اليوم : شاهد .. وفاة السعودي خالد الأشاعرة دعا بالنصر لاسرائيل في حربها على غزة

الرياض - الخليج 365

توفي رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي السعودي المثير للجدل خالد الأشاعرة في الرياض اثر نوبة قلبية مفاجئة.

وأكد إعلاميون وناشطون وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وفاة الأشاعرة، وقاموا بنعيه بتغريدات على تويتر ودشنوا هاشتاغ #خالد_الاشاعرة_في_ذمة_الله والذي وصل للترند.

وعرف عن الأشاعرة دعوته الصريحة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومهاجمته للتيارات الإسلامية، كما أنه نشر تغريدة العام الماضي خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة يدعو فيها بـ"النصر لبني إسرائيل"، وقد علق على تصريحه هذا في قناة بي بي سي بالقول إن "قضية فلسطين غير مقدسة والفلسطينيون قتلة ومرتزفقة".

​وعلق في ذات العام على تغريدة للإعلامي الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين، ودعا فيها لـ"الطيارين الإسرائيليين أن يسددوا رميهم" وهم يقصفون من سماهم "مرتزقة إيران في سوريا".