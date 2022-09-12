تراند اليوم : xxnike629xx troll ...( سكيسس في قراند ) ..xxl 2018 nike أقوى مشاهد سكيسس في قراند متعة الاثارة

الأن نقدم لكم زورانا الاعزاء تفاصيل قصة سكيسس في قراند اللعبة العظيمة مع أقوى مشاهدها ، في سرقة السيارات xxl 2018 nike سكيسس في قراند xxl 2018 freshman سكيسس في قراند 5 فلوس اون لاين ، Grand Theft Auto: نائب المدينة هو تتمة ل GTA 3 الأسطوري. هذه المرة نذهب من Liberty City إلى Vice City ، وهو مكان استوحاه بوضوح من ميامي في الثمانينيات . لمحبي العناوين الأيقونية الأخرى التي تنتمي إلى GTA Saga مثل GTA San Andreas ، إنه اختيار كلاسيكي.

سرقة السيارات ، والانخراط في عمليات التصويب واطلاق النار ، وقبل كل شيء ، الحصول على أقصى استفادة من المدينة الضخمة التي تمتد ، بشكل مذهل ، أمام عينيك. لعبة الحركة هذه متوفرة أيضًا لأجهزة iPhone و Mac .

تومي Vercetti والحلم الأمريكي

Grand Theft Auto: Vice City يتبع قصة تومي Vercetti ، القاتل السابق من عائلة الجريمة Forelli. تبدأ القصة عندما يخرج تومي من السجن بعد 15 عامًا ، ويبحث عن حياة جديدة في الغابة الخرسانية التي هي نائب مدينة .

GTA: يتيح لك Vice City تجربة أفضل لحظات الحياة الجنائية لـ Vercetti وزملائه من خلال مجموعة متنوعة من المهام المثيرة . في المجموع ، ستتمكن من لعب أكثر من 60 مهمة رئيسية تتجاوز بكثير سرقة السيارات الكبرى التي يقترحها عنوان الامتياز.

مع Vercetti فسوف تسرق ، ابتز ، وتطلق النار ، وتشارك في كل التفاصيل من تعاملات أكثر المجرمين سيئة السمعة. إذا كنت قد أقنعت بالفعل مجموعة متنوعة من المهام في GTA 3 ، فستجد أن هناك المزيد لتقدمه في Vice City.

إذا كنت من اللاعبين الذين يحبون أن تسر الأمور بسهولة ، يمكنك الاستمتاع بـ Grand Theft Auto: Vice City أكثر من ذلك. بينما تحتوي اللعبة على نمط القصة والبعثات الرئيسية ، فإنها تعطيك أيضًا فرصة للاستمتاع بالتجوال في مدينة نائب مشمسة والقيام بأنشطة أخرى ومهام ثانوية ، مثل كونك سائق سيارة أجرة أو رجل إطفاء ، ونطاقات رماية ، وألعاب مثيرة ، وحتى الجري أعمالك الخاصة في المدينة.

ميامي (أو نائب المدينة) كما لم تره من قبل

نائب مدينة هو تقريبا استجمام لا تشوبه شائبة من ميامي في 80s. في الواقع ، عندما تلعب ، لن تكون قادرًا على المساعدة ولكن عليك أن تفكر في فيلم " Scarface " للمخرج بريان دي بالما ، بالإضافة إلى السلسلة الأسطورية من الثمانينيات من بطولة دون جونسون ، "نائب ميامي".

تضم المدينة أربعة أحياء مختلفة تستمتع فيها بالمرور في سيارة أو مشياً على الأقدام بينما تستمتع بالحياة اليومية وصخب سكانها. على الرغم من أن الرسومات تبدو قديمة بعض الشيء اليوم (اللعبة من عام 2002) ، إلا أنها في الواقع تضيف بعض السحر إلى التجربة الكلية.

من حيث الصوت ، لم يقل عمر GTA Vice City على الإطلاق. ملامح اللعبة التمثيل الصوتي من الدرجة الأولى. يتم التعبير عن Vercetti من قبل أي شيء آخر غير Ray Liotta ('Goodfellas') ويتم إنشاء فريق الممثلين الداعمين لأصوات الممثلين المشهورين مثل دينيس هوبر وبورت رينولدز وداني تريجو ، من بين آخرين.

وهناك نقطة أخرى في صالح نائب GTA City وهي الموسيقى التصويرية المذهلة المكونة من أغنيات من عام 1986 والسنوات السابقة مقسومة على الأنواع: البوب ​​، الروك ، المعادن الثقيلة ، وكل شيء آخر لعبوه على الراديو في الثمانينات الملونة.

الكلاسيكية التي تتراوح أعمارهم جيدا

إذا كان من الممكن اعتبار لعبة GTA 3 أول لعبة رمال ثلاثية الأبعاد كبيرة ، فقد أكدت نائبة سيتي أن روكستار هي ملك هذا النوع.

نعم ، لقد مر أكثر من عقد من الزمن على خروج GTA و GTA 2 ، وترك جانبا التقدم في الرسومات ، GTA: نائب المدينة لا يزال يلعب مثل الحلم. إن التحكم بها ، وتنوع المهام ، وإشراك القصة (التي تترك القليل من المطلوب عند مقارنتها بأفلام المافيا في دي بالما وسكورسيزي) جميعها تجعل هذه اللعبة متعة بالنسبة لأي من محبي ألعاب الفيديو.