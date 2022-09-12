تراند اليوم : إنتحار شاب مصري من أعلى برج القاهرة

القاهرة/ الخليج 365/

توفي شاب مصري من كلية الهندسة في جامعة حلوان المصرية إثر إلقاءه نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل، لأسباب يقال بأنها نفسية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا بمصرع خريج من كلية هندسة جامعة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من أعلى برج الجزيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن الطالب يعاني من حالة نفسية سيئة، وأبلغ صديقه قبل أيام على نيته في الانتحار، إلى أن نفذ مخططه اليوم.