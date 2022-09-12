منوعات

تراند اليوم : الفنان شريف منير يطالب بفرض عقوبات على مروجي الاشاعات والاكاذيب

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

القاهرة/ الخليج 365/ طالب الفنان المصري شريف منير السبت، بضرورة فرض عقوبات على مروجي الاشاعات والاكاذيب.

وقال منير،"رأينا جميعاً أن هناك شائعات عديدة بوفاة عادل إمام وغيره".

وأضاف منير في كلمته بمؤتمر عن الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي في القاهرة: "بنتي قالت لفظاً خطأ اتمسح بينا البلاط على السوشيال ميديا، واتشتمت بأبويا وأمي، فين الرادع لهذا الأمر، لغاية ما جات صابرين قلعت الحجاب، فدخلوا في موضوع جديد، وكلنا بقينا عارفين الدنيا ماشية إزاي".

 

وكانت أسما ابنة شريف منير انتقدت الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي في أحد ردودها على متابعيها في فيسبوك.

 

يشار إلى أن أسما، تشارك والدها شريف منير، في تقديم برنامج أنا وبنتي، الذي يناقش في كل حلقة أحد الموضوعات التي تتناول الفرق بين الأجيال، من خلال مجموعة من الضيوف المختلفين.

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا