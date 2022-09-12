تراند اليوم : اجازة منتصف الفصل لعام ١٤٤١

اجازة منتصف الفصل لعام ١٤٤١ تعتبر محل اهتمام الكثير من الطلاب وعائلاتهم ،فالعام الدراسي الحالي لا زال يتواصل ويحمل في طياته الكثير من الإجازات التي يتخللها اجازة منتصف الفصل لعام ١٤٤١ للفضل الدراسي الأول والثاني من هذا العام، والتي جاء السؤال عنها للتعرف على قائمة إجازات العام الدراسي الجديد 1441 في السعودية الكاملة، ويبحث الطلبة عن جدول التقويم للإجازات الرسمية للعام الدراسي الجديد 1440- 1441 هــ بالمملكة السعودية، نقدم لكم خدمتنا لمعرفة التقويم الدراسي الجديد لكي تتمكنوا من معرفة مواعيد الإجازات الرسمية للجهات الإدارية في المملكة السعودية ،حيث يقوم الكثير من الإداريين والمدرسيين ومختلف الموظفين بمهامهم بالبحث عن هذا الموضوع الشاغل لديهم ، ومن ثم وقت عودة الطلاب والطالبات لجميع المراحل ، لبداية العام الدراسي الجديد ،وللدراية بجميع مواعيد الإجازات الرسمية وأوقاتها كمعرفة موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ؛ فإننا في موقعنا هذا نتيح لكم خدمة معرفة مواعيد الإجازات الرسمية ،ومن هذا المقال نطرح لكم ونوضح كل ما تودون معرفته عن التقويم الدراسي الجديد 1441 هـ – 2020مـ .

التقويم الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١

ووفقا للخطة الزمنية الدراسية المقترحة لجميع المراحل الدراسية بالمملكة السعودية للعام الدراسي الجديد ، في مختلف المدارس ( الحكومية – الخاصة – الأهلية ) وفقا للمراحل الدراسية التالية ذكرهم ( الإبتدائية – المتوسطة – الثانوية ) ، حيث ستكون بداية إجازة نهاية السنة الدراسية بتاريخ 18/10/1441 هـ الموافق 11/6/2020 مـ من العام المقبل ، وهذا خلال التقويم المدرسي 1440/1441 هـ متضمناً الإجازات الرسمية في المملكة .

التقويم الدراسي 1440-1441

واعتبر هذا العام 1440 -1441 هـ الأطول بالمقارنة مع الأعوام التي سبقتها ، وتصل الأسابيع الدراسية للعام الحالي 16 أسبوعا دراسيا وتتخلل 19 يوماً للدراسة الفعلية في المدارس بمختلف مراحلها الدراسية في كلا الفصلين الدراسيين ، حيث كان العام المنصرم 1440 هـ وقد كانت الأسابيع الدراسية خمس عشرة أسبوعاً بإجمالي عدد الأيام وقد كان 169 يوماً دراسيا بفارق 10 أيامِ .

التقويم الدراسي الجديد 1441

وهنا في هذا المقال نوضح للخطة الزمنية الدراسية المقترحة ومواعيد الدراسة لكلاً من الفصلين الدراسيين :

وتعد إجازة نهاية هذا العام الدراسي 1441 هـ هي الأقصر نسبيا للأعوام المنصرمة وذلك لأول مرة ؛ حيث لا تصل على الأغلب الى ثلاثة أشهر ، حيث تبدأ في 19/10/1441 من العام الجاري وتنقضي في 11/1/1442 للعام المقبل ،حيث كانت الإجازة النهائية في الأعوام المنصرمة لا تمتد لنحو أكثر من 4 أشهر ، كما الحال في العام المنصرم ؛ حيث كانت الإجازة 4 أشهر و 4 أيام .

وهذا قد قدمنا لكم مقالاً متواضعاً مجملين مواعيد وأوقات الإجازات لهذا العام في المملكة العربية السعودية ؛ وحرصاَ منا على أن نوافيكم بكل جديد من أخبار تهم واقعنا الوطني السعودي الحبيب ؛ آملين أن يليق برقي عقولكم النيرة وذوقكم الرفيع ، وأن يكون قد استحوذَ على جميعٍ المعلومات التي كانت تجول في خاطركم .