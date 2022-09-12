تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى لبنان 2018 !!!!

موعد صلاة عيد الفطر فى لبنان 2018، حيث تتميز لبنان عن غيرها من الدول العربية بحسن استقبالها لعيد الفطر، ويحتفل الجميع فيها باشكال احتفالية عديدة، لهذا سوف نقوم في هذه مجلةة بالتعرف اكثر على موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 2018، مع بقاء اسابيع قليلة للشهر المبارك شهر رمضان، هذا الامر الذي يجعل الكثير من المواطنين في لبنان يحاولون التعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر في لبنان 2018 بجميع المحافظات اللبنانية، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا التالي باستعراض موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 2018، ومواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات اللبنانية 2018، لهذا عليكم متابعتنا عبر مقالنا هذا.

توقيت صلاة عيد الفطر فى لبنان 2018

صلاة عيد الفطر في لبنان تختلف من منطقة لمنطقة بفارق بسيط من الدقائق والثواني، لهذا سوف نقوم بنشر موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 2018، وذلك للتعرف اكثر على المواعيد الرسمية لجميع المحافظات الرسمية لصلاة عيد الفطر في لبنان 2018، وذلك حسب الجدول الاتي الخاصة بالمحافظات اللبنانية، من اجل التعرف على موعد صلاة عيد الفطر في لبنان 2018.

التوقيت المدينة المحافظة الساعة 6:30 حارة حريك بيروت الساعة 7:00 النبعة بيروت الساعة 6:30 خلدة بيروت الساعة 6:45 حي السلّم بيروت الساعة 7:00 حي السلّم بيروت الساعة 7:00 بنت جبيل الجنوب الساعة 7:00 عيناثا الجنوب الساعة 7:00 كفرملكي الجنوب الساعة 8:30 الغازية الجنوب الساعة 7:00 ياطر الجنوب الساعة 7:00 بليدا الجنوب الساعة 7:15 مثلث التحرير/ بنت جبيل الجنوب الساعة 7:30 صور الجنوب الساعة7:30 صور /قدموس الجنوب الساعة 7:15 العديسة الجنوب الساعة :7:30 عيتا الشعب الجنوب الساعة 8:00 صور/الحوش الجنوب الساعة 8:00 حاروف الجنوب الساعة 7:00 باتوليه الجنوب الساعة 7:00 دبين الجنوب الساعة 7:30 الخيام الجنوب الساعة 8:00 الجبين الجنوب الساعة 7:00 مجدل زون الجنوب الساعة 7:00 حولا الجنوب الساعة 7:30 الدكوة البقاع الساعة 7:00 دورس البقاع الساعة 7:30 بريتال البقاع الساعة 7:00 بريتال البقاع الساعة 8:00 الطيبة البقاع الساعة 7:00 سرعين التحتا البقاع الساعة 7:30 جلالا البقاع الساعة 6:30 جنتا البقاع الساعة 7:30 رياق البقاع الساعة 6:30 شمسطار البقاع الساعة 7:30 الهرمل/سهلات الماء البقاع الساعة 7:30 الهرمل/المنصورة البقاع الساعة 8:30 الهرمل/فيسان البقاع الساعة 8:00 الهرمل /البعول البقاع الساعة 7:30 الهرمل / خرايب البطم البقاع الساعة 7:30 الهرمل / البويضة البقاع الساعة 7:00 دورس البقاع الساعة 7:30 بعلبك / عين بورضاي البقاع الساعة 7:00 بعلبك / العسيرة البقاع الساعة 7:00 سحمر البقاع الغربي الساعة 7:30 جبيل/ زيتون جبل لبنان الساعة 30 :7 جبيل جبل لبنان الساعة 7:00 طرابلس/بكمرة الشمال

هذا هو الجدول المبدئي لتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك للعام 2018/1439، وسوف يتم التاكد منه بعد نزول الامساكية الرسمية لمواقيت صلاة عيد الفطر المبارك في لبنان 2018.