تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى الجزائر 2018 !!

موعد صلاة عيد الفطر فى الجزائر 2018، هذا ما سنتعرف عليه في موضوعنا هذا فقد جاءت تقديرات الفلكيين بأن يكون موعد عيد الفطر المبارك 1439 في يوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر يونيو القادم، حيث يتوقع أن يكون عدد أيام شهر رمضان القادم ثلاثون يوماً، حيث يحتفل المسلمون في كافة أصقاع الأرض بحلول الأول من شهر شوال وهو الذي يوافق واحداً من أعياد المسلمين الاثنين وهما عيدي الفطر والأضحى، فقد جاء عن أبي داوود في سننه عن أنس رضي الله عنه قوله أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم للمدينة حيث كان لهما يومان يلعبون فيهما فقال لهما ما هذان اليومان ؟ فقالوا : طنا نلعب فيهما في الجاهلية يا رسول الله، فأجاب إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما يوم الأضحى ويوم الفطر ” ، سوف يتحرى المسلمين هلال شلال ليلة التاسع والعشرين من رمضان من اجل معرفة إن كان اليوم التالي هو غرة شهر شوال وإما المتمم لشهر رمضان المبارك، وفيما يخص موعد صلاة عيد الفطر فى الجزائر 2018 سنتعرف عليه في قادم السطور.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الجزائر 2018

الدين الإسلامي هو دين غالبية أهل الجزائر والذي يسيطر على تعاليم وتصرفات الكثير من الجزائريين على الرغم من كونها قد كانت لفترة كبيرة تحت الإحتلال الفرنسي وهو ما جعل الكثير من أهلها يتحدون اللغة الفرنسية إلا أنهم لم ينسوا الدين الإسلامي الذي يدينون به، فصلاة عيد الفطر في الجزائر من الشعائر التي تشهد حرص الجزائريين على إقامتها والتأكيد عليها وفقاً لما ورد من تعاليم حولها في الكتاب والسنة، فقد تحدد موعد صلاة عيد الفطر فى الجزائر 2018 في تمام الساعة الخامسة والتسع وأربعون دقيقة وهو وقت شروق الشمس في الجزائر وفقاً لكونها من بلاد شمال أفريقيا.

موعد صلاة العيد في الجزائر 2018

غالبية المسلمين في الجزائر يسيرون على مذهب أهل السنة ولهذا فإن صلاة العيد في الجزائر كما هي في باقي بلاد أهل السنة وهو المذهب الذي يتبعه أغلب الدول العربية، وهي الصلاة التي ينتظرها الكثير من المسلمين للإحتفال به وبما يسبقه من شهر فصيل وهو شهر رمضان المبارك، وحتى يحل موعد صلاة عيد الفطر فى الجزائر 2018 ويحل العيد ذاته نأمل أن نكون وإياكم في خير وسلام وسائر بلاد المسليمن.