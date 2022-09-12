تراند اليوم : متى يبدأ التكبير في عيد الفطر

متى يبدأ التكبير في عيد الفطر، ان عيد الفطر السعيد أحد أعياد المسلمين التي تمر علينا مرة واحدة في العام، وغدا أنشاء الله سيهل علينا 2018، وتبدأ تكبيرات المساجد مهلله بحلول العيد بعد أذان فجر يوم غد الأحد أول ايام عيد الفطر السعيد، ويحتفل عامة المسلمين بهذا العيد المبارك.

بينما يبدأ الصبية في هذا اليوم السعيد مذ مطلع النهار وقبل بزوغ الشمس بتبادل التكبيرات عبر مكبرات المساجد، ويستمر الحال حتى طلوع الشمس وعند أذ يخرج الإمان للخطبة ومن ثم يصلى صلاة العيد، وبهذه المناسبة السعيدة نهديكم أرقى التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد وكل عام وانتم بخير.

يبدأ الصبية في هذا اليوم السعيد مذ مطلع النهار وقبل بزوغ الشمس بتبادل التكبيرات عبر مكبرات المساجد، ويستمر الحال حتى طلوع الشمس وعند أذ يخرج الإمان للخطبة ومن ثم يصلى صلاة العيد وتكبيرات عيد الفطر هي:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد.

الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً و أصيلاً.

لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.

لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين و لو كره الكافرون.