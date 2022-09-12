تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى فلسطين 2018 !!!

موعد صلاة عيد الفطر فى فلسطين 2018 ياتي دوما حسب امساكية شهر رمضان المبارك ولكن الاختلاف البسيط بين صلاة عيد الفطر في غزة وصلاة عيد الفطر في الضفة الغربية والمدن الفلسطينية، وذلك حسب فرق التوقيت بين منطقة واخرى، لهذا فان صلاة عيد الفطر في فلسطين تختلف حسب الموقع الجغرافي للمدينة الفلسطينية، شهر رمضان المبارك تبقى له اسابيع قليلة ويهل علينا، هذا الشهر المبارك الذي ننتظره من عام لعام لكي نعيش فيه احلى الاوقات واللحظات الايمانية الجميلة، وقيام الليل والصيام في النهار، والعبادات المختلفة، لننال الجائزة وهي عيد الفطر المبارك الذي ينتظره الجميع من اجل قضاء اجازة جميلة ، لهذا سوف نقوم بنشر موعد صلاة عيد الفطر في فلسطين 2018.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك فى فلسطين 2018

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في فلسطين يتم اعلانه من قبل المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية ورئيس مجلس الافتاء الاعلى وذلك نراه في امساكية شهر رمضان المبارك ، ويتم في هذا اليوم المبارك عمل زيارات الارحام والتمتع بالاوقات الجميلة مع العائلة والاحبة والاهل، وصلاة العيد التي نلبس لها اجمل الثياب من اجل الاحتفال بهذا اليوم المبارك، لذلك سوف نقوم في هذه مجلةة بالتعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك في المحافظات الفلسطينية، محافظة جنين محافظة طوباس محافظة طولكرم محافظة نابلس محافظة قلقيلية محافظة سلفيت محافظة رام الله والبيرة محافظة أريحا محافظة القدس محافظة بيت لحم محافظة الخليل، محافظة شمال غزة، محافظة غزة، محافظة الوسطى، محافظة خانيونس، محافظة رفح.

وبهذا فان موعد صلاة عيد الفطر المبارك في فلسطين 2018 في جميع المحافظات سوف يكون في تمام الساعة 6:12 صباحا.