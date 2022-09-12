تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى تونس 2018 !!

موعد صلاة عيد الفطر فى تونس 2018، صلاة عيد الفطر في تونس وهي واحدة من الدول المسلمة حيث يبلغ فيها عدد من يعتنق الدين الإسلامي حوالي 98% من إجمالي عدد السكان فيها، ولهذا فإن الدين الأساسي في دولة تونس هو الدين الإسلامي حيث يوجد مجموعة من اليهود في تونس وبالتحديد في جزيرة جربة التونسية، ولما كان عدد إجمالي المسلمين في تونس نسبتهم مرتفعة جداً بل تكاد تكون شاملة كافة سكان تونس، تونس كغيرها من الدول الإسلامية يقوم فيها المسلمين بتأدية صلاة العيد بشكل جماعي في المساجد الكبيرة أو في العراء وفقاً لما ورد في الكتاب والسنة، فشهر رمضان الكريم الذي سيبدأ بعد قرابة الشهر سينتهي ليتعقبه شهر شوال الذي يكون أول أيامه هو موعد عيد الفطر المبارك، ولكن السؤال هنا حول موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2018.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك في تونس 2018

في العاصمة التونسية تونس كونها واقعة في شمال أفريقيا يكون شروق الشمس فيها في وقت مبكر إذا ما قورنت مع غيرها من الدول التي تقع في قارة آسيا وجنوب أفريقيا ولهذا فأن موعد صلاة عيد الفطر في تونس 2018 يكون بشكل مبكر حيث يكون هذا العام في تمام الساعة الخامسة واثنان وعشرون دقيقة في تونس، والتي يتوقع أن تستمر حتى الساعة السادسة متضمنة الصلاة والخطبة التي تليها والتي تعتبر من أركان الصلاة فلا يصح المغادرة دون الإستماع لها.

موعد عيد الفطر المبارك 2018

من طقوس عيد الفطر في تونس بدء اليوم بالصلاة جماعة ومن ثم العودة للمنازل لإرتداء الثياب الجميلة قبيل المغادرة بإتجاه بيوت الأرحام من أجل صلتها واستغلال هذه المناسبة في معايدتها، حيث تشهد تونس إقامة ولائم الغذاء الكبيرة في أيام العيد والتي يجتمع حولها أفراد الأسرة من أجل تناول بعض الأكلات الشعبية الشهيرة في يوم العيد والتي من بينها العصيدة والبرزقان والشرمولة، وغيرها من الأكلات التي يقوم التونسيين بتحضيرها في أول أيام العيد، فتونس كما باقي الدول الإسلامية قوام يوم العيد الأساسي متشابهة فيما بينها لكن الإختلاف يكون في بعض التي يتميز فيها التونسيون كنوع من التراث الخاص بهم والتي تنطلق بحلول موعد صلاة عيد الفطر فى تونس 2018.