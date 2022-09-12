تراند اليوم : موعد اجازة عيد الفطر 2018 السعودية 1439

ويَمر على السعودية بخلاف إجازتي عيد الفطر والأضحي إجازات رسمية وطنية تُقررها الحكومة تتعلق بمناسبات شعبية وطنية مثل العيد الوطني ومهرجان الجنادرية وغير من المُناسبات، أصبحت تواريخها محل بحث عند الموظف الذي ينتظرها بشغف كبير .

وتُصادف هذه الأيام إستعداد السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية، إستقبال شهر رمضان المُبارك المتوقع حلوله في أواخر شهر مارس الجاري، وسيشهد هذا العام، بخلاف غيره من الأعوام الماضية، إنتهاء الطلبة في المدارس السعودية من الفصل الدراسي الثاني، وتأدية إختبارته في تاريخ 6/5/2018 والمقرر إنتهاءها في 15/5/2018 أي قبل رمضان بأيام قليلة، حيث يقضي الطلبة الإجازة الصيفية في أيام شهر الخير والبركة.

وكانت وزارة التربية والتعليم نشرت التقويم الدراسي الجديد للسنة الدراسية الحالية، ولمدة خمس سنوات قادمة، حيث أجري تَعدل على التقويم الدراسي في إجتماع مجلس الوزراء، وقدم وزير التربية والتعليم توصياته أمام زملاءه من الوزراء، وبدوره صادق الملك سلمان بن عبد العزيز عليها، وطُبقت في حينها، ويأتي هذا التغيير في إطار رؤية المملكة التطويرية للأعوام القادمة.

موعد اجازة عيد الفطر 2018 في السعودية

حسب جدول الإجازات الذي نشرته الجهات المُختصة في المملكة العربية السعودية فإن موعد إجازة عيد الفطر تُصادف تاريخ 1 شوال 1439 هـ، حيث من المقرر أن تكون إجازة الموظفين العاملين في الحكومة من 10 إلى 12 يوم، أما العاملين في القطاع الخاص فإجازتهم ستكون من 3 إلى 7 أيام حسب رغبة صاحب العمل.

موعد إجازة عيد الاضحي 2018 في السعودية

أما إجازة عيد الأضحي المبارك للعام 2018 فقد جاء موعد الإجازة حسب النشرة التي نُشرت في العاشر من شهر ذي الحجة، وستكون لموظفي الحكومة من 10 إلى 12 يوم، بينما موظفي القطاع الخاص من 3 إلى 7 أيام حسب ما يُحددها صاحب العمل.

جدول مواعيد الاجازات الرسمية في السعودية 2018

فيما يلي جدول مواعيد الإجازات والعُطلات الرسمية في المملكة العربية السعودية، للُطلاب والموظفين الحكوميين، والعاملين في القطاع الخاص.