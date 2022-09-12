تراند اليوم : تكبيرات عيد الفطر المبارك كاملة

تكبيرات عيد الفطر سنة آكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يبدأ وقت تكبيرات عيد الفطر السعيد في آخر أيام شهر رمضان المبارك، عند رؤية هلال شعبان، وإختفاء هلال رمضان أي وقت غروب الشمس، ينتهي التكبير عند خروج الإمام غلى صلاة الفطر، وتكون تكبيرات العيد على النحو الآتي :

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.

وفي مظهر مليئ بالنفحات الإيمانية، في صبيحة يوم العيد بعد صلاة الفجر، تبدأ مآذن المساجد بالتكبيرات، حيث يتجمع الأطفال أكثر فئات المجتمع فرحاً وسرور بالعيد حول مؤذن المسجد مرددين تكبيرات العيد وراءه .

كما ذكرنا فإن تكبيرات عي الفطر سنة آكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتم التكبير بها خلال أيام عيد الفطر المبارك، هنا نرفق لكم تكبيرات عيد الفطر كاملة .

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، و لله الحمد.

الله أكبر كبيراً، و الحمد لله كثيراً، وسبحان الله بكرةً و أصيلاً.

لا إله إلا الله وحدهُ، صدق وعدهُ و نصر عبدهُ و أعز جندهُ و هزم الأحزاب وحدهُ.

لا إله إلا الله و لا نعبدُ إلا إياهُ، مُخلصين له الدين و لو كره الكافرون.