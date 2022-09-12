تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى السودان 2018

موعد صلاة عيد الفطر في الخرطوم 2018

موعد صلاة عيد الفطر فى السودان 2018 وفقاً للتقديرات من المتوقع ان تكون في تمام الساعة السادسة وتسع وثلاثون دقيقة، حيث من المنتظر أن يحل عيد الفطر المبارك في منتصف شهر يونيو وفقاً لرؤية هلال شهر شوال، سيكون موعد صلاة عيد الفطر في الخرطوم العاصمة السودانية في تمام الساعة السادسة وتسعة وثلاصون دقيقة من صبيحة يوم الاول من شوال، حيث أن المسلمين في كافة أنحاء العالم ينتظرون هذه المناسبة من أجل إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة والاستماع لخطبة العيد.

توقيت صلاة عيد الفطر في السودان 2018

شعائر ومناسك الدين الإسلامي الحنيف يحرص على تأديتها المسلمين في كافة بقاع الأرض، تطبيقاً لما جاء في الكتاب والسنة وصولاً للرحمة والمغفرة والأجر التي يسعى الكثير للجصول عليها من أجل دخول جناته والإبتعاد عن غضبه وسخطه والوقوع في ناره، في السودان يقوم المواطنين في تزيين الشوارع ومداخل المساجد من أجل استقبال عيد الفطر المبارك ويحرص غالبية السودانيين على تأدية صلاة العيد والإنطلاق بعدها من اجل صلة الأرحام وتبادل التهاني بهذه المناسبة، كان هذا كل ما تحصلنا عليه حول موعد صلاة عيد الفطر فى السودان 2018.