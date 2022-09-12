تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 1439 2018

موعد صلاة عيد الفطر فى السعودية 1439، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية من اكبر الدول في الوطن العربي، بسبب مساحتها الكبيرة التي تصل الى ما يقارب ٢٬١٥٠٬٠٠٠ كم²، هذا الامر الذي يجعل من توقيت وموعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1439 مختلف في المناطق والمحافظات، هذا الامر الذي يجعل الكثير من المواطنين في السعودية يبحثون عن موعد صلاة عيد الفطر في السعودية 1439، لذلك سوف نقوم في مقالنا هذا بالتعرف اكثر على موعد صلاة عيد الفطر في المملكة العربية السعودية 1439،و مواعيد صلاة عيد الفطر في المحافظات السعودية والمناطق المختلفة فيها بالمملكة للعام 2018/1439.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة الجوف 1439

موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الجوف يختلف عن غيره من المناطق في المملكة العربية السعودية، فبسبب المساحة الكبيرة للمملكة ومساحة الجوف التي تصل الى ما يقارب 85,000 كم2 اصبح هناك فرق كبير في مواعيد صلاة عيد الفطر في المناطق السعودية، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الجوف هو كالتالي في تمام الساعة : 5.54 دقيقة صباحا

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة الحدود الشمالية 1439

صلاة عيد الفطر في منطقة الحدود الشمالية تختلف عن المناطق التي حولها، وذلك لتواجدها في المناطق الشمالية الحدودية، ومساحة منطقة الحدود الشمالية تصل الى 104,000كم2 لهذا نجد اختلاف كبير في التوقيت بين هذه المناطق، لهذا فان صلاة عيد الفطر في منطقة الحدود الشمالية 2018 هي في تمام الساعة 5.40 دقيقة صباحا

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة تبوك 1439

منطقة تبوك تتواجد في منطقة ساحلية على البحر الاحمر، لهذا نجد ان موعد الصلاة فيها يختلف عن المناطق الاخرى في المملكة، وذلك لاختلاف خطوط الطول والعرض فيها عن غيرها الامر الذي يحدد توقيت مختلف عن المناطق المخلتفة في المملكة، وتصل مساحة منطقة تبوك الى 136,000كم2، لهذا فان توقيت او موعد صلاة عيد الفطر في منطقة تبوك 2018 يكون في تمام الساعة 5.57 دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة حائل 1439

منطقة حائل تتواجد تقريبا في منتصف السعودية مايجعل توقيتها يتشابه مع القصيم، حيث ان توقيتها مختلف عن المناطق الاخرى بفارق بسيط جدا، وذلك بسبب بعده عن العاصمة الرياض،لذلك فانها تكون مختلفة اختلافا كليا عن موعد الصلاة في المناطق الاخرى لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة حائل 2018 سوف يكون في تمام الساعة :5.50 دقيقة صباحا

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة المدينة المنورة 1439

صلاة عيد الفطر في منطقة المدينة المنورة 1439 يكون بفارق بسيط عن مكة المكرمة، بسبب المسافة الكبيرة بين المدينتين، وتواجد المدينة في مناطق جبلية اثر بشكل كبير على التوقيت فيها لصلاة عيد الفطر، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة المدينة المنورة 1438 في تمام الساعة 5.55 دقيقة صباحا

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة القصيم 1439

موعد صلاة عيد الفطر في منطقة القصيم 1439 سوف يكون في تمام الساعة 5.30 دقيقة صباحا، ويختلف عن غيره من المناطق بفارق عدد دقائق قليل، وبعض المناطق بفارق ثواني بسبب اختلاف دوائر العرض والطول لمنطقة القصيم.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة مكة المكرمة 1439

يختلف موعد صلاة عيد الفطر في منطقة مكة المكرمة عن جميع المناطق في المملكة بفارق بسيط، لهذا فان صلاة عيد الفطر تكون في المسجد الحرام ويتواجد الكثير من المصلين في البيت الحرام، الامر الذي يجعل الوقت فيه دقيقان حيث يكون موعد صلاة عيد الفطر في منطقة مكة المكرمة 1439 في تمام الساعة 6.00 صباحا في جدة، وفي مكة في تمام 5.53 دقيقة صباحا. .

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة الرياض 1439

موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الرياض العاصمة السعودية يعتبر دقيقا، حيث تبتعد كثيرا عن بعض المناطق المركزية، مساحة الرياض كبيرة جدا وتصل الى 380,000 كم2، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الرياض 1439 سوف يكون في تمام الساعة 5.20 دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة الشرقية 1439

المنطقة الشرقية يختلف فيها موعد صلاة عيد الفطر 1439 حسب موقعها من خطوط الطول والعرض، حيث يكون اختلاف في بضع ثواني ودقائق بين منطقة واخرى، لذلك نجد ان منطقة الشرقية تختلف اختلاف بسيط عن غيرها من المواعيد، لهذا نضع بين ايديكم موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الشرقية 1439 الذي سوف يكون في تمام الساعة 5.08 دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة الباحة 1439

اما منطقة الباحة فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة الباحة سوف يكون في تمام الساعة 5.57 دقيقة صباحا وذلك حسب الجدول الفلكي والتقويم الخاص بمنطقة الباحة، والذي يتم حسب دوائر الطول والعرض لان التوقيت يختلف من منطقة لمنطقة حسب الدقائق والثواني.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة عسير 1439

منطقة عسير من المناطق الحدودية لهذا يكون التوقيت لصلاة عيد الفطر في منطقة عسير مختلف اخلاف كبير عن غيرها من المناطق في المملكة، لذلك فان توقيت صلاة عيد الفطر في منطقة عسير يكون في تمام الساعة 5.54 دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة جازان 1439

منطقة جازان قريبة من منطقة عسير لهذا فان منطقة جازان وعسير تتشابه بعض الشئ في موعد صلاة عيد الفطر، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة جازان 1439، لذلك فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة جازان 1439 في تمام الساعة 5.55 دقيقة صباحا.

موعد صلاة عيد الفطر فى منطقة نجران 1439

صلاة عيد الفطر في منطقة نجران 1439 يختلف اختلاف كبير عن غيرها من المناطق السعودية، فهي منطقة حدودية في الجنوب تصل مساحتها الى 130,000، لهذا فان التوقيت فيها مختلف لصلاة عيد الفطر في منطقة نجران ، لهذا فان موعد صلاة عيد الفطر في منطقة نجران 1439 سيكون في تمام الساعة 5.57 دقيقة صباحا.

الجدير بالذكر ان هذه المواعيد سوف يتم التاكد منها في شهر رمضان المبارك بعد اعلان المواعيد الرسمية والنهائية في امساكية شهر شوال في المملكة العربية السعودية من قبل هيئة علماء المسلمين في السعودية.