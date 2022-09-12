تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى اليمن 2018 !!

موعد صلاة عيد الفطر فى اليمن 2018، للمسليمن عيدان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى المباركين وغيرهما من المناسبات التي فيها تقليد للغرب لا يصح أن نطلق عليها مسمى عيد، فعيد الفطر المبارك الذي يجيء بعد إنقضاء أيام شهر رمضان المبارك والذي يصادف أول أيام شهر شوال حيث يتحرى المسلمين في ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان هلال شوال من أجل الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر وبدء شهر شوال، فإن تمكنوا من رؤية الهلال كان عيد الفطر المبارك صبيحة اليوم التالي وفي حالة تعذر رؤيته يكون اليوم التالي هو متمم لشهر رمضان واليوم الذي يليه هو أول أيام عيد الفطر، لكل بلد طقوس خاصة فيها يقوم بها مواطنيها إحتفاءً بقدوم العيد وإن كانت كلها تجمع على الذهاب لصلاة العيد جماعة والإستماع لخطبة العيد ومن ثم القيام بزيارات صلة للرحم، فمتى موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2018 دعونا نرى.

موعد صلاة عيد الفطر فى عدن 2018

من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر المبارك في اليمن في الخامس عشر من شهر يونيو وقد يأتي قبل بيوم أو بعد يوم حسب ما يتحدد موعداً لإنطلاق شهر رمضان وكذلك تحري رؤية هلال شهر شوال وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقاً لتقديرات وزارة الاوقاف في اليمن فمن المتوقع أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في اليمن 2018 في تمام الساعة السادسة صباحاً حيث تمتد لما بعد الصلاة والإستماع للخطبة حتى السادسة والنصف صباحاً، أي أنها قد تستغرق نحو النصف ساعة ما بين صلاة وخطبة العيد.

توقيت صلاة العيد في اليمن 2018

يتساءل الكثير حول موعد صلاة عيد الفطر فى اليمن 2018، لكونها آخر فرصة من أجل إخراج زكاة الفطر والتي يجب أن نقوم بإخراجها قبل موعد صلاة عيد الفطر، وبعد ذلك تدخل في باب الصدقة ولا تكون زكاة فطر وإن كان لديكم الكثير من الوقت قبل ذلك من أجل إخراجها في وقت يمكن للفقراء أن ينتفعوا بها في إقتناء ما ينقصهم من أجل استقبال العيد، تبقى هذه التقديرات المتوفرة لدينا فيما يخص موعد صلاة عيد الفطر فى اليمن 2018 وفي حالة جدَّ أي جديد سنقوم بوضعكم في صورته.