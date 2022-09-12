تراند اليوم : موعد صلاة عيد الفطر فى العراق 2018 كافة المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر فى العراق 2018 كافة المحافظات، حيث تعتبر العراق من الدول الكبيرة المساحة والتي تصل مساحتها الى 438,317 كم²، فهناك الكثير من المحافظات العراقية التي يختلف فيها التوقيت عن بعضها البعض في دقائق قليلة، حيث ان موعد صلاة عيد الفطر في العراق يختلف في كل محافظة من المحافظات العراقية، وسوف نقوم في هذا مجلة بالتعرف على مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في العراق 2018، في جميع المحافظات العراقية، فقط ما عليكم الا متابعتنا في مقالنا لاجل التجهيز لصلاة العيد في الشهر المبارك، تابعونا عبر موقعنا للتعرف على موعد صلاة عيد الفطر في العراق 2018 لجميع المحافظات العراقية.

مواعيد صلاة عيد الفطر فى محافظات العراق 2018

موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات العراقية متشابهة، ويتم اعلان موعد وتوقيت صلاة عيد الفطر المبارك في العراق حسب ديوان الوقف السني وبيان الهيئة العليا لثبوت الرؤيا الشرعية في الديوان، حيث تقوم دوما الديوان بنشر اعلان بيان موعد عيد الفطر المبارك في جميع الجوامع ولجميع الخطباء والائمة المرتبطين بها في المحافظات العراقية لاعلانها بشكل رسمي للجميع، حيث يستعد في المسلمون في انحاء العالم لصلاة عيد الفطر المبارك بتجهيز انفسهم والاغتسال ولبس الملابس الجميلة، ووضع الطيب والعطر، والتوجه الى المساجد كبارا وصغارا رجالا ونساءا من اجل صلاة عيد الفطر المبارك هذا العيد الذي يكون بعد شهر رمضان المبارك.