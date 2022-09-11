تراند اليوم : الفنانة اللبنانية تانيا صالح ترسم الهوية العربية غناء

شدت المطربة اللبنانية تانيا صالح بصوتها العذب اغنيات جميلة باروع الالحان والتي حملت ألق الشعر العربي امام خلفية من لوحات وجداريات تضج بالحياة والرسائل والألوان.

وابدعت الفنانة صالح في الامسية الموسيقية الغنائية التي اقامتها دار الاثار الاسلامية على مسرح مركز اليرموك الثقافي اليوم الاحد بتقديم اغنيات مستمدة من الشعر العربي تتحدث عن الواقع والشارع العربي.

وصدحت الفنانة بداية بأغنية (فرحا بشيء ما) من كلمات الشاعر محمود درويش اعقبتها بأغنية (الشرق) من قصيدة للشاعر بيرم التونسي اذ كان لافتا اختيارها لقصائد تتحدث عن الواقع والتحديات والهوية والوطن العربي.

وعملت الفنانة على جمع هذه الاختيارات من القصائد المغناة في ألبوم غنائي أطلقت عليه اسم (تقاطع) حاولت من خلاله نقل صورة عن العالم العربي الذي يقف حائرا على مفترق مسارات وتناقضات وتحديات محاولة ايجاد أرضية ثقافية جامعة تبني عليها الأجيال العربية القادمة منصات للانطلاق نحو غد أفضل.

وحرصت في تقديمها لاغاني (تقاطع) في مختلف الدول العربية على مزج حاستي السمع والبصر من خلال دمج الشعر العربي والألحان الشرقية والموسيقى الالكترونية المعاصرة كمحفز سمعي مع فن الجداريات والخط العربي كمحفز بصري.

يذكر ان الفنانة تانيا صالح بدأت مسيرتها الفنية في العام 1990 ودخلت في تجارب موسيقية متعددة صقلت موهبتها وأعطتها خبرة كبيرة في دمج الأنماط الموسيقية المختلفة فأصبح الطرب العربي والموال والدبكة اللبنانية مطعمة بالموسيقى الغربية لتوجد لنفسها اسلوبا خاصا بها لا ينافسها عليه احد.

وجمعت الفنانة بين الغناء وكتابة الشعر والتلحين والفن التشكيلي وأحيت تانيا حفلات عديدة في جميع انحاء العالم وحصدت (جائزة النقاد الألمان) عن فئة الموسيقى العالمية عن ألبومها الغنائي الأخير (تقاطع) الذي أطلقته أواخر العام الماضي.