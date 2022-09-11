تراند اليوم : نداء استغاثة لشابة سعودية مهددة بالقتل من والدها يقابل بتدخل رسمي سريع.. تعرف على قصة أمل الشمري‎

لبت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، مساء الأحد، نداءَ استغاثة أطلقته شابة سعودية مهددة بالقتل، على يد والدها، بعد ساعات من القلق والتوتر التي عاشتها، ومتابعي قصتها التي نشرتها على موقع “تويتر”.

وكانت أمل الشمري قد ظهرت مساء الأحد بشكل مفاجئ بحساب يحمل اسمها على موقع “تويتر” طالبةً إنقاذها من والدها، الذي هددها بالقتل بعد أن تقدمت ببلاغ ضد تعنيفه لها على حد وصفها، في مكان إقامتها بمدينة حفر الباطن.

وفي عدة مقاطع فيديو سجلتها الشابة ونشرها، شرحت قصتها، مطالبة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإنقاذها من الموت، في حال عاد والدها إلى المنزل، إذ ظهرت بأحد الفيديوهات داخل حمام منزلها وقد أقفلت بابه عليها.

وتقول أمل إن والدها يعنفها ويعنف والدتها على الدوام، وإنه منعها من الذهاب إلى الجامعة، كما وصفته بالمجرم، مشيرة إلى تورطه بتهريب مخدرات، والحكم عليه بالسجن 15 عامًا في الكويت.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، خالد أبا الخيل، إن وزارته تدخلت في القضية، ولبت نداء الشابة وهي مع والدتها، دون أن يشير فيما إذا كانت معرضة لتهديدات بالموت بالفعل، هذا ولايمكن التأكد من كل الادعاءات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح أبا الخيل في تغريدة له “وحدة الحماية الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تتدخل لحماية فتاة في حفر الباطن، وجاري التحقق من تعرضها للعنف؛ للحفاظ على سلامتها، والفتاة ووالدتها حاليًا في مقر الوحدة، وبدأت الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية”.

وخفف التدخل الرسمي السريع من قبل الوزارة، من موجة التعاطف والقلق الكبيرين، مع الشابة ووالدتها في السعودية، بعد أن أوحت أمل في فيديوهاتها بأنه على وشك القتل على يد والدها.