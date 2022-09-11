تراند اليوم : مصري باع أرقام يانصيب لأميركي ربح وحده نصف مليار دولار

مصري، هو من باع بطاقة يانصيب "اللوتو" المعروف باسم Mega Millions في الولايات المتحدة، وربح شاريها وحده جائزته الكبرى يوم الجمعة الماضي، وقيمتها 521 مليوناً من الدولارات، وفق ما أعلن القيّمون على الجائزة بتغريدة "تويترية" أمس السبت، مضيفين ما رددته أيضاً وسائل إعلام أميركية، وهو أنهم بانتظار أن يظهر من تطابقت الأرقام التي تم سحبها مع التي اختارها، وهي 1 و11 و28 و31 و46 و59 وجعلته يخرج غانماً وحده ثروة مسيّلة للعاب، بعد أن ظل اليانصيب من دون فائز طوال 22 سحباً جرت منذ يناير الماضي.

المحظوظ، اختار أرقامه في متجر للاحتياجات الصغيرة داخل محطة للوقود اسمها Lukeoil بولاية نيو جيرسي قرب نيويورك، ويملكها Ameer Karass الذي تحدث عنه الإعلام الأميركي من دون نشر صورته التي لم تعثر "العربية.نت" عليها، والمعروف عن عائلته أنها من الأقباط المصريين، ممن في الولاية عدد منهم، وأشهرهم "نيافة الأنبا كاراس، الأسقف العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والنائب البابوي في نيوجيرسي" وفق الوارد عنه بموقع "موسوعة تاريخ أخبار مصر" الإخباري على الإنترنت.

الاستمارة المكونة من 1 الى 59 ثمنها دولارين، والى اليسار مدير المتجر، وهو عربي الأصل اسمه ناش رياض

ويقع متجر "لوك أويل" الذي يملكه أمير كاراس في مدينة Riverdale البعيدة 50 كيلومتراً عن حي منهاتن بنيويورك، وهو بحسب قوانين اللعبة، سيتسلم من إدارتها 30 ألف دولار، نسبة له عن بيع محله للاستمارة الفائزة.

بدولارين ثمناً للاستمارة قد تصبح مليونيراً

أما رابح الجائزة، وهي العاشرة بحجمها في تاريخ الولايات المتحدة، فبقيمتها يمكنه شراء 2000 شقة في "نيو جيرسي" إذا أراد، كل منها مكونة من 3 غرف نوم، وسعرها 250 ألفاً من الدولارات، وفقاً لحسابات طالعتها "العربية.نت" في مواقع وسائل إعلام أميركية أجرتها، واعتبرت أن هذا الاستثمار يدر عليه ربحاً شهرياً أكيداً من الإيجارات يزيد عن 5 ملايين دولار صافية بعد الضريبة. وأدناه فيديو عن المتجر بعد الإعلان بأنه الذي باع الاستمارة الرابحة.

يانصيب Mea Millions بدأ في 1996 بالولايات المتحدة، وهو سهل يجري كل يومي ثلاثاء وجمعة في 44 ولاية، إضافة إلى العاصمة واشنطن وجزر "فيرجن" الأميركية، حيث يختار اللاعب 6 أرقام من 1 إلى 59 في استمارة ثمنها دولاران، ومن تتطابق أرقامه التي اختارها مع التي تم سحبها في بث تلفزيوني مباشر، يخرج رابحاً الجائزة الكبرى، بمفرده أو مع آخرين اختاروا أيضاً أرقامه نفسها، وأكبر جائزة ربحها شخص بمفرده كانت في 2012 وقيمة جائزتها الكبرى كانت 656 مليوناً من الدولارات.