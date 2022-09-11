تراند اليوم : مسلسلات رمضان 2018 القائمة الرئيسية لجميع مسلسلات رمضان 2018

مسلسلات رمضان 2018 القائمة الرئيسية لجميع مسلسلات رمضان 2018 ، على شاشة التليفزيون، تحضر حاليًا قائمة المنتجين لجديد مسلسلات رمضان 2018، وتضم مسلسلات 2018 أبرز نجوم الكوميديا حاليًا، خصوصًا أن المسلسلات تحمل طابع خاص لدى الجمهور منذ أن قدمها كبار النجوم فى مصر والسعودية العالم العربي، وتتضمن مسلسلات رمضان 2018 قضايا معاصرة وحديثة تهم جميع فئات الشعب المصرى فى إطار كوميدى خفيف.

1- "عوالم خفية" لعادل إمام

يطل عادل إمام في رمضان 2018 بمسلسل "عوالم خفية" وهو من إنتاج شركة "ماجنوم للإنتاج الفني" وسيعرض على التلفزيون السعودي وقناة مصرية، ولم يتم الإعلان عن الأبطال المشاركين حتى الآن.

2- "طايع" لعمرو يوسف

تعاقد عمرو يوسف على مسلسل "طايع" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2018، خاصة أنه يقدم شخصية صعيدية لأول مرة في مشواره الفني، وهو من إخراج عمرو سلامة وتأليف محمد دياب.

3- "منطقة محرمة" خالد النبوي

يطل الفنان خالد النبوي في رمضان 2018 من خلال مسلسل "منطقة محرمة" ويشاركة البطولة حنان مطاوع وهو من تأليف الدكتور يوسف حسن يوسف وإخراج محمد بكير وإنتاج شركة فريم ميكرز.

4- "بالحجم العائلي" ليحيي الفخراني

بعد غياب العام الماضي عن دراما رمضان، يعود الفنان يحيي الفخراني من خلال مسلسل "بالحجم العائلي" بمشاركة كل من ميرفت أمين، وندى موسى ومحمد مهران وشيماء سيف وجاري الإتفاق مع باقي الأبطال، المسلسل تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل، ومن إنتاج منى قطب وإبراهيم حمودة، ومن المقرر أن يبدأ تصويره منتصف ديسمبر.

مسلسل "بالحجم العائلي" ينتمي للدراما العائلية، ويحمل طابعا إنسانيا، وستُجسد ميرفت أمين في المسلسل دور زوجة يحيى الفخراني، وتجمعهما قصة حب كبيرة، ويتعرضا للعديد من المواقف الصعبة، لتشهد الأحداث تطورات مختلفة.

5- "رسايل" مي عز الدين

بدأت مى عز الدين تصوير مسلسلها التليفزيوني الجديد "رسايل" الذي من المقرر عرضه في رمضان 2018.

مسلسل "رسايل" تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته خالد سليم وعبد الرحمن أبو زهرة.

6- "ضد القانون" إياد نصار

تعاقد الممثل إياد نصار مع كل من شركات الإنتاج "سليميديا" و"ماكس برودكشن" و"تريلر"، بشكل رسمي على مسلسل لرمضان 2018.

ويطل إياد نصار في رمضان 2018 من خلال مسلسل "ضد القانون"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج كريم العدل.

7- "الرحلة 710"

أعلنت الشركات "سيلميديا، وماكس برودكشن، وتريلر" عن تعاقدها مع باسل خياط وأحمد زاهر وريهام عبد الغفور علي بطولة مسلسل "الرحلة 710"، الذي تكتبه نور شيشكلي ويخرجه حسام علي، للمنافسة خلال شهر رمضان 2018

8- "زين" لمحمد رمضان

ينافس محمد رمضان خلال رمضان المقبل بمسلسل "زين" إنتاج جمال العدل، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج ياسر سامي.

ومن المقرر عرض مسلسل "زين" خلال رمضان 2018 عبر قناتي dmc وone

وتدور أحداث المسلسل حول ضابط صعيدي بالقوات المسلحة يدعى "زين" - يجسد دور محمد رمضان - يحبه الجميع فى منطقته، ويعتبرونه القدوة بالنسبة لهم، لما يتميز به من شهامة وتحمل المسؤولية، ويصدر قرارا بنقله إلى سيناء لمحاربة الإرهاب.

9- "فوق السحاب" هاني سلامة

بدأ الفنان هاني سلامة تصوير أولى مشاهده في مسلسله التليفزيوني الجديد " فوق السحاب " والمقرر عرضه في موسم رمضان 2018.

المسلسل من بطولة بطولة هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف شعيب ومنى عبد الغني ونهال عنبر وشادي ألفوس وتوني ماهر، وهو من تأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج شركة "سنرجي" لمالكها تامر مرسي.

10- "أهو ده اللي صار" لروبي

جربة درامية جديدة تستعد لها روبي حاليا، إذ تحضر لمسلسل تليفزيوني جديد بعنوان "أهو ده اللي صار" والمنتظر عرضه في شهر رمضان 2018.

روبي تراهن في تجربتها الدرامية التليفزيونية الجديدة على اثنين من أبرز مؤلفي ومخرجي المسلسلات العربية، وهما المؤلف عبد الرحيم كمال والمخرج حاتم علي.

11- "الصعود إلى الهاوية" لآسر ياسين

بدأ آسر ياسين وزينة جلسات العمل التحضيرية لبطولة مسلسلهما الذى يعرض فى رمضان 2018، والعمل مأخوذ عن رواية "الصعود إلى الهاوية" للكاتب صالح مرسى، ومن تأليف حميد المدنى، وإخراج خالد مرعى.

12- "رحيم" لياسر جلال

تعاقد الممثل ياسر جلال على بطولة مسلسل جديد لرمضان 2018 من إنتاج شركة "فنون مصر"، وهو ممن تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

13- "الوصية" أكرم حسني وأحمد أمين

تعاقد كلا من أكرم حسني وأحمد أمين على بطولة مسلسل "الوصية" لرمضان 2018، كما تشاركهما ريم مصطفى في البطولة.

المسلسل يقوم بكتابته أيمن وتار ومصطفى حلمى، ومن إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج شركة "K MEDIA" للمنتج كريم أبوذكرى.

14- "ضد مجهول" غادة عبد الرازق

حسمت الممثلة المصرية غادة عبدالرازق مشاركتها في دراما رمضان 2018، إذ تطل على جمهورها من خلال مسلسل يحمل عنوان "ضد المجهول"، وهو التعاون الثاني لها مع المنتج تامر مرسي.

15- "بني سويف" ليسرا

استقرت الفنانة يسرا على مسلسل "بني سويف" مع شركة "العدل جروب لتقديمه في رمضان 2018، وحتى اآن لم يتم الإعلان عن باقي الأبطال المشاركين.

16- "وزة وبطة" إيمي سمير غانم وحسن الرداد

حسن الرداد وإيمى سمير غانم تعاقدا على مسلسل رمضان 2018 المقبل، بعنوان "وزة وبطة"،وهو من تأليف مصطفى عمر وأحمد محيى.

17- "أيوب" مصطفى شعبان

تعاقد مصطفى شعبان مع المنتج تامر مرسي لدراما رمضان 2018، إذ يخوض المارثون بمسلسل "أيوب".

18- "كلبش 2" أمير كرارة

يخوض أمير كرارة السباق الرمضاني لعام 2018 بالجزء الثاني من مسلسل "كلبش"، وهو من إخراج بيتر ميمي ومن إنتاج شركة "سينرجي".

19- "أرض النفاق" محمد هنيدي

عد غياب سنوات عن موسم رمضان، يعود الفنان المصري محمد هنيدي في رمضان 2018 عبر مسلسل «"أرض النفاق" المأخوذ عن رواية بالاسم ذاتـه للكاتب يوسف السباعي، والتي سبق وقدمها الفنان الراحل فؤاد المهندس.

20- "أبو عمرو المصري" أحمد عز

بدأ أحمد عز تصوير مسلسله التليفزيوني الجديد "أبو عمر المصري"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2018.

مسلسل "أبو عمر المصري" سيناريو مريم نعوم، مأخوذ عن روايتين للكاتب عز الدين شكري بعنوان "مقتل فخر الدين" و"أبوعمر المصري، ومن المقرر أن يتم تصوير بعض مشاهد العمل في عدة دول أوروبية ومنها فرنسا.

21- "اختفاء" نيللي كريم

نيللي كريم تنافس في رمضان المقبل بمسلسل "اختفاء" تأليف إيمن مدحت وإنتاج جمال العدل وإخراج أحمد مدحت.

وتظهر نيللي كريم بشكل مختلف في رمضان المقبل، إذ تجسد دور دكتورة جامعية فى روسيا حسبما علم موقع FilFan.com، وهي المرة الأولى التي تجسد فيها هذه الشخصية بمسلسل تليفزيوني.