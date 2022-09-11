تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. ليفربول مباشر HD بث مباشر ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ماتش ليفربول وريال مدريد بث مباشر ماتش الريال وليفربول مباشر

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة ريال مدريد، التي سوف يواجه بها نظيره ليفربول، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، على ملعب فرنسا في باريس.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة الليلة ضد ليفربول تشهد تغييرًا وحيدًا عن مواجهة ريال بيتيس، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الدولي النمساوي ديفيد ألابا يعود لخط دفاع الفريق الملكي، على حساب الإسباني ناتشو.

فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد – الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء اللوس بلانكوس كل من، لونين – إدواردو كامافينجا – إدين هازارد – فرانشيسكو إيسكو – لوكاس فاسكيز – ناتشو – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – داني سيبايوس – ماريانو دياز – رودريجو جوس – مارسيلو.