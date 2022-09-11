تراند اليوم : ريال مدريد مباشر .. ليفربول مباشر HD بث مباشر ليفربول وريال مدريد مباراة ليفربول اليوم مباشرة الآن ماتش ليفربول وريال مدريد بث مباشر ماتش الريال وليفربول مباشر

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 أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تشكيلة ، التي سوف يواجه بها نظيره ، مساء اليوم السبت، في نهائي بطولة ، على ملعب فرنسا في باريس.

تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة الليلة ضد ليفربول تشهد تغييرًا وحيدًا عن مواجهة ريال بيتيس، في الجولة الأخيرة من ، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الدولي النمساوي ديفيد ألابا يعود لخط دفاع الفريق الملكي، على حساب الإسباني ناتشو.

فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد – الدوري الإسباني

تشكيلة ريال مدريد في مباراة اليوم ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي – ديفيد ألابا.

في خط الوسط: كاسيميرو – فيديريكو فالفيردي – توني كروس – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور.

في خط الهجوم: كريم بنزيما.

ويتواجد على مقاعد بدلاء اللوس بلانكوس كل من، لونين – إدواردو كامافينجا – إدين هازارد – فرانشيسكو إيسكو – لوكاس فاسكيز – ناتشو – ماركو أسينسيو – جاريث بيل – داني سيبايوس – ماريانو دياز – رودريجو جوس – مارسيلو.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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