تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم بث مباشر ماتش مباراة ليفربول مباشر الأن مباراة ريال مدريد مباشر الأن

تتجه الأنظار إلى ملعب دو فرانس في العاصمة الفرنسية باريس حيث مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 تحت شعار اللقب الأغلى لبطلي إنجلترا وإسبانيا في هذا العام مع ترقب ماذا يمكن أن يقدم محمد صلاح نجم منتخب مصر

في هذه الموقعة النارية بعد تصريحاته الساخنة التي سبقت هذه القمة الأوروبية وأعلن فيها أنه الأفضل في مركز الجناح الأيمن في العالم وأنه جاهز بكل قوته من أجل الفوز على الريال والثأر والانتقام والرد بقوة على نهائي 2018 عندما تعرض صلاح للإصابة الشهيرة على يد سيرجيو راموس نجم الريال وقتها

وجاهز بكل قوته للنهائي ولعل تلك التصريحات دفعت كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد للرد على أن تصريحات صلاح في محلها باعتباره الأفضل في العالم بمركزه لكن مثل هذا الكلام يزيد فريقه إصرارًا على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا اليوم ولذلك باتت الأمور مشتعلة بين الفريقين رغبة في خطف اللقب

رغم أن البعض يرى أن مسيرة ريال مدريد كانت أصعب من ليفربول وهو ما يفتح الباب أمام التكهنات العديدة خاصة أن الريدز فقدوا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل هذه الموقعة بينما النادي الملكي كان قد توج أو استعاد لقب الدوري الإسباني من أتلتيكو مدريد وإن كان نجما الأفيش الأول في المباراة النهائية هما محمد صلاح وكريم بنزيما نجم المنتخب الفرنسي الذي يطمع في قيادة فريقه نحو لقب دوري أبطال أوروبا 2022.