تراند اليوم : مباراة ريال مدريد مباشر .. بث مباشر الريال وليفربول بث مباشر مباراه ليفربول وريال مدريد ليفربول وريال مدريد مباشر

تتجة انظار عشاق ومحبي رياضة كرة القدم وعشاق الساحرة المستديرة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر حول ارضية ملعب دي فرانس وذلك في العاصمة الفرنسية باريس ، وذلك من اجل متابعة القمة النارية التي تجمع بين ليفربول الانجليزي ضد ريال مدريد اليوم وذلك في نهائى دورى أبطال أوروبا للموسم الحالى 2021-2022 وسط أجواء شديدة الحماسية بين الفريقين اللقاء الناري الغير متوقع نتيجة علي الاطلاق.

ماتش الليفر والريال بث مباشر

يسعي ليفربول الانجليزي تحت قيادة المدير الفني يورجن كلوب في تحقيق الفوز والعمل علي الانتقام من ريال مدريد ، يأتي ذلك بعد خسارتة اللقب امامة وذلك في عام 2018 بنتيجة 3 / 1 ، والعمل علي حصد اللقب السابع لة في تاريخة ، خصوصا بعد توديع لقب الدوري الانجليزي رسميا والذي تمكن في حصدة السيتي ، علي الجانب الاخر الفريق الملكي الذي يدخل اللقاء وهو تحت قيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتى تحقيق لقبه الرابع عشر في أمجد البطولات الأوروبية ليحقق ثنائية دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني هذا الموسم ، بستغلال الروح المعنوية المرتفعة التي تتواجد علي اللاعبين في الفترة الحالية.

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