تراند اليوم : ليفربول مباشر .. ريال مدريد و ليفربول بث مباشر الان ريال مدريد و ليفربول بث مباشر ليفربول مباشر اليوم الان

أعلن المدير الفني لنادي ريال مدريد كارلو انشيلوتي عن التشكيلة التي ستخوض مواجهة نظيره ليفربول مساء يوم السبت ، على ملعب فرنسا ، في اطار منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا .

ويطمح الميرينجي إلى مواصلة تحقيق نتائجه الإيجابية ، وخطف لقب تشامبيونز ليج ، حيث كان الاخر لقب لرفاق كريم بنزيما كان على فريق ليفربول .

تشكيلة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري ابطال اوروبا .

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال – ميليتاو – ألابا – ميندي.

خط الوسط: مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – كروس.

خط الهجوم: بنزيما – فينيسيوس.