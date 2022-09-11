تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد .. بث مباشر ريال مدريد وليفربول بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مباشرة

بث مباشر ريال مدريد وليفربول بث مباشر مباراة ريال مدريد وليفربول اليوم مباشرة ويأمل ليفربول في اختتام موسمه الممتاز باللقب الأوروبي، وذلك بعد أن نجحوا في الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو، وإن كانوا قد خسروا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع محتدم مع مانشستر سيتي.

بينما يبدو ريال مدريد مستعد لتلك المباراة منذ فترة، حيث نجح في حسم بطولة الدوري الإسباني لصالحه مبكراً ويسعى لإحراز لقب جديد على صعيد دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن فاز بلقب كأس السوبر الإسباني في منتصف الموسم كذلك على حساب برشلونة و أتلتيك بلباو في يناير الماضي.

الريال يراهن على فالفيردي أساسياً ضد ليفربول

وتلقى ليفربول دفعة كبيرة بعد ان أكد يورجين كلوب على جاهزية لاعب خط الوسط فابينيو، كما عاد لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا إلى التدريبات ويبدو بأنه مستعد للمشاركة.

وسيلعب ليفربول بطريقة 4\3\3 الاعتيادية، وبنسبة كبيرة سيكون فان دايك هو قائد الدفاع بينما ستتم المفاضلة ما بين إبراهيما كوناتي وجويل ماتيب ليكون إحداهما إلى جواره، وفي الخط الأمامي سيعتمد كلوب على الثلاثي صلاح و ماني ودياز.

بينما تخلص ريال مدريد من قلقه بخصوص تواجد ديفيد ألابا في قلب الدفاع، ولا توجد مشاكل أخرى عند المرينجي على مستوى التشكيل، ولكن من المنتظر أن يبدأ فالفيردي خلف بنزيما وفينيسيوس جونيور مع ترك رودريجو جويس كورقة رابحة على دكة البدلاء.

تشكيل ليفربول المتوقع (4\3\3): أليسون – ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبيرتسون – هندرسون – فابينيو – تياجو – صلاح – ماني – دياز.

تشكيل ريال مدريد المتوقع (4\3\3): كورتوا – كارفاخال – ميليتاو – ألأبا – ميندي – مودريتش – كاسيميرو – كروس – فالفيردي – بنزيما – فينيسيوس.