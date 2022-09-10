تراند اليوم : رابط نتائج التاسع 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية في الحكومة عن رابط نتائج التاسع 2022 وجميع نتائج الامتحانات التي أجرتها الوزارة للشهادتين الثانوية العامة بكافة فروعها وشهادة التعليم الأساسي دورة 2018 وذلك في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الجمعة 27/7/2018 عبر موقع الوزارة الرسمي.

حيث تتقدم وزارة التّربية والتّعليم في الحكومة السوريّة بأسمى التهاني والتبريكات للطلاب في التاسع 2022 الشّهادتين الثانويّة بفروعها كافّة وشهادة التّعليم الأساسيّ العام ولأسرهم بمناسبة نجاحهم في امتحانات دورة عام 2018 .

وتبارك لمتفوّقي التاسع هذا العام وتتمنى لهم دوام التفوّق والنجاح والاستمرار في تعليمهم الجامعي وتحقيق طموحاتهم ، و تتمنى لمن لم يحالفه النّجاح في هذا العام الاستمرار وتحقيق الأمل بالنجاح في العام الدراسي القادم و بأعلى الدّرجات .

يمكنكم الاستعلام عن جميع النتائج عبر الرابط التالي من هنا