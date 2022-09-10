تراند اليوم : هل عادت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة

هل عادت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟

وكالات/الخليج 365

خلال الساعات الماضية، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن عودة الفنانة المصرية ياسمين صبري إلى زوجها السابق رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة؛ بسبب ظهورهما معًا في الحفل الذي أحياه الفنان عمرو دياب بإحدى القرى السياحية الشهيرة بمصر.

وأفاد أحد المقربين من الفنانة ياسمين صبري، بأن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أن ليس هناك أي تواصل بين ياسمين صبري وأبو هشيمة.

ونفى المصدر التقاء ياسمين صبري بـ أبو هشيمة خلال الحفل، مؤكدًا أنهما لم يلتقيا منذ انفصالهما، متعجبًا من الشائعات التي أشارت إلى التقائها بـ أبو هشيمة رغم أنه لا توجد صورة تجمع بينهما، خاصة وأن الحفل كان مليئًا بالصحفيين، ولو التقيا لكانت صورهما ملأت الصحف والمجلات، وفق تعبيره.

و بعد مضي ما يقرب من الشهر على انفصالهما، قال أحمد أبو هشيمة في أول تعليق له بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، وأشار إلى أنه يكن لها كل الاحترام والمعزة.

وأكد أبو هشيمة خلال استضافته في برنامج تلفزيوني: “كل الاحترام والتقدير والمعزة لياسمين، ثانيًا حياتنا الشخصية مستحيل أتكلم فيها لأنها مش شخصية ليا لوحدي، فيه طرف تاني فيها.. شفت تعليقات الناس. هنعمل ايه؟ خلاص احنا في عصر السوشيال ميديا”.

وأردف أبو هشيمة: “ياسمين إنسانة محترمة وانفصلنا بهدوء واحترام وده الطبيعي المفروض يحصل سواء مني أو منها.. نفس الكلام اللي بيتقال في الجواز والطلاق بيتقال في كل حاجة تانية.. هرد على ايه ولا ايه مش حنقدر في السوشيال ميديا الرد على كل شيء يكتب في جزء من الثانية”.

يُذكر أن الزواج بين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري كان منذ أكثر من عامين، ففي الـ19 من نيسان (أبريل) من العام 2020، احتفلا بعقد قرانهما بعد نحو شهر من إعلان خطبتهما رسميًا.

وحينها لم يقم الزوجان حفل زفاف بسبب انتشار فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مكتفين بعقد القران وسط تجمع عائلي، ونشر الثنائي ياسمين صبري وأبو هشيمة صورًا وثقت عقد القران على حساباتهما الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

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