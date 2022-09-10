تراند اليوم : نتائج التاسع 2022 حسب الاسم .. نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم

نشرت وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 حسب الاسم في جميع المحافظات لجميع طلبة التعليم الأساسي. حيث يرغب الكثير من أولياء الأمور والطلاب بمعرفة نتائج التاسع 2022 حسب الاسم، خاصةً بعد الإعلان الأخير الصادر عن وزارة التربية والتعليم في سوريا حول نشرها نتائج التاسع لكافة المحافظات السورية، والتي منها: محافظة دمشق، ومحافظة درعا، محافظة دير الزور، ومحافظة حلب، محافظة حماة، ومحافظة الحسكة ، ومحافظة حمص، ومحافظة إدلب، ومحافظة القنيطرة، ومحافظة اللاذقية، ومحافظة الرقة وغيرها من المحافظات السورية، ويتم نشر هذه النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم السورية أو عبر مواقع التعليم، التي تقوم بنشر نتائج التاسع بالتزامن مع إعلان الوزارة من أجل تخفيف الضغط على الروابط التي يتم النشر من خلالها، وفي هذا المقال سنقدم لكم نتائج التاسع في سوريا 2022 حسب الاسم أو رقم الاكتتاب.

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم

يمكن لكافة الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتائج التاسع وفق رقم الاكتتاب عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم في سوريا، وهذا وقد أشارت الوزارة أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج بعد نتائج البكالوريا وقبل موعد عيد الأضحى المبارك، وهذا يعني أن النتائج سيتم إعلانها في أي وقت خلال الساعات القادمة، وسيتم إعلان نتائج التاسع لطلاب سوريا 2022 وفق رقم الاكتتاب على موقع التربية والتعليم، كذلك على موقع العلوم التابع لوزارة التربية والتعليم في سوريا.

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في سوريا عن موعد عرض نتائج التاسع في سوريا، والذي يصادف منتصف شهر يوليو، قبل عيد الأضحى المبارك، وتعتبر نتائج التاسع من أهم الأمور التي يبحث عنها أولياء الأمور والطلبة، والتي من خلالها ينتقلون لمرحلة متقدمة عن المرحلة السابقة، وقد أشارت الوزارة أن عملية إعلان النتائج مرتبطة بانتهاء عملية تصحيح أوراق الاختبارات، ومن ثم رصد العلامات في كافة الهيئات التعليمية في جميع المحافظات السورية، وبعدها ستظهر العلامات على الموقع الالكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم في سوريا، ويستطيع جميع الطلاب فحص نتائجهم من خلال الاسم، حيث ستظهر لهم النتيجة مباشرةً.

نتائج التاسع 2022 حسب الاسم

أصبح الآن من السهل الحصول على نتائج التاسع 2022 حسب الاسم لكافة الطلاب من خلال تطبيق وزارة التربية والتعليم السورية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات مباشرةً، حيث يستطيع كل طالب الحصول على نتيجة التاسع من خلال الرابط التابع لوزارة التربية والتعليم، بينما الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ ولم يتمكنوا من الحصول على علامة النجاح يمكنهم التقدم مرة أخرى للامتحانات، وذلك خلال المواعيد الجديدة التي تعلنها الوزارة، وللاطلاع على نتائج التاسع يمكنكم الدخول إلى الرابط التالي: هـنـا.