تراند اليوم : ماهي فائدة الشاي الأخضرلمرضى السكري

ماهي فائدة الشاي الأخضرلمرضى السكري

وكالات /الخليج 365

وبحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “نوتريشين آند ميتابلوليزم”، فإن تناول الشاي الأخضر له فوائد عدة ومن بينها التأثير الإيجابي على نسبة السكر الطبيعي في الجسم.

وخلال الدراسة، قام فريق من جامعة “هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا” في الصين بفحص نتائج 27 دراسة شملت 2194 مشاركا، وأظهرت النتائج المجمعة أن الشاي الأخضر خفض بشكل ملحوظ نسبة الغلوكوز في الدم.

وعقّب الفريق بالقول إنه على الرغم من أن التجارب قصيرة المدى قد أظهرت أن مكملات الشاي الأخضر قللت بشكل كبير من نسبة الغلوكوز، إلا أن تناول المشروب لم يؤثر بشكل كبير على نسبة الأنسولين في الدم.

يشار إلى أنه يتم إنتاج الشاي الأخضر من أوراق نبات الكاميليا الصينية الطازجة، وقد لعب المشروب دورا غذائيا وطبيا مهما عبر التاريخ، لا سيما في البلدان الآسيوية.

في حين يعتبر مرض السكري من النوع 2 تحدياً عالمياً كبيراً للصحة العامة، ويُتوقع أن يؤثر على 693 مليون شخص بحلول عام 2045.

ويحمل مرض السكري مضاعفات صحية خطيرة بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والعمى والفشل الكلوي.