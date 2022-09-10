تراند اليوم : موعد نتائج التاسع في سوريا

موعد نتائج التاسع في سوريا، من المقرر أن تعلن وزارة التربية السورية في التاسع من آب (أغسطس) المقبل نتائج التاسع 2022 عبر موقعها الكتروني.

يترقب طلاب وطالبات الصف التاسع الأساسي والشهادة الاعدادية في سوريا إعلان نتائج امتحانات الدورة الأولى والثانية للعام 2022 عقب إعلان موعد نتائج التاسع في سوريا من قبل وزارة التربية والتعليم السورية برقم الاكتتاب والكنية والاسم ثلاثي ، بالاضافة لعدد من المواقع المتخصصة الأخرى مثل موقع علوم للجميع وموقع مدمن سوري ، وسوريانا التعليمية.

فقد أنهت وزارة التربية والتعليم السورية كافة الاستعدادت الخاصة بالاعلان عن نتائج امتحانات التاسع الأساسي للعام 2022 في سوريا والخاصة بالدورة الثانية "الاستدراكية " .

وأكدت الوزارة أن النتائج ستكون متابعة عبر موقع وزارة التربية السورية خلال ساعات قليلة ، وجاري رفع النتائج الخاصة بجميع الطلاب والطالبات المتقدمين للدورة الاستداركية للعام 2022 والذين خاضوا الامتحانات في جميع المحافظات السورية .

وأوضحت الوزارة أن نتائج الصف التاسع الاساسي للعام 2022 الدورة الثانية الاستدراكية ، ستنشر برقم الجلوس ورقم الاكتتاب عبر موقع الوزارة الرسمي عبر الانترنت وجميع مدارس التاسع الاساسي في محافظة بغداد وحمص وحلب وريف دمشق وحماه ودمشق وكافة المحافظات السورية .

يشار إلى أن وزارة التربية والتعليم السورية إنتهت خلال الشهر الماضي من تقديم امتحانات الدور ة الثانية للتاسع الاساسي في سوريا ، كما وأعلنت عن نتائج الشهادة الثانوية للدورة الثانية وللاعتراضات .