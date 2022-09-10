تراند اليوم : السيتي مباشر .. بث مباشر السيتي HD بث مباشر مباراة السيتي ضد بايرن ميونخ بث مباشر مان سيتي مباشر وبايرن ميونخ بث مباشر مان سيتي مباشر

بث مباشر مباراة السيتي ضد بايرن ميونخ بث مباشر مان سيتي مباشر وبايرن ميونخ بث مباشر مان سيتي مباشر ويلتقي مان سيتي بقيادة المدرب بيب جوارديولا مع بايرن بقيادة المدرب جوليان ناجيلسمان صباح الأحد 24 يوليو 2022 في المباراة التي ستبدأ مع انطلاق صافرة ذلك الوقت:

اثنا عشر منتصف الليل حسب توقيت الجزائر والمغرب وتونس .

الواحدة صباحا حسب توقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم .

الثانية صباحا حسب توقيت مكة والدوحة .

الثالثة صباحا حسب توقيت أبوظبي ومسقط .

تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

ومن المتوقع وبنسبة كبيرة أن يدخل المدرب بيب جوارديولا المباراة ، بالاعتماد على التشكيل التالي:

حارس المرمى: أورتيجا .

خط الدفاع: كايل ووكر – ناثان آكي – روبن دياز – جواو كانسيلو .

خط الوسط: كالفين فيليبس – رودري – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا .

المهاجمون: إرلينج هالاند – رياض محرز .

ما هي القنوات التي تبث مباراة ودية بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ؟

2a01: 4f8: 242: 1555 :: 2

سيتم بث المباراة مباشرة وحصريا على شاشة قناة دبي الرياضية التي أعلنت رسميا عن نقل المباراة وحقائق المباراة بشكل مباشر ومجاني.