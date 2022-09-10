تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط الدور الثاني الكرخ الثانية .. نتائج الثالث متوسط 2021 الكرخ الثانية وديالي تحميل نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني ديالى

نتائج الثالث متوسط الدور الـأول 2022 ، حيث ينتظر الآف من الطلبة والطالبات لحظة إعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الثاني خلال ساعات اليوم عبر موقع وزارة التربية العراقية وموقع ناجح والسومرية نيوز والنجاح وذلك بعدما تم التصريح عنها من قبل وزير التربية والتعليم السيد محمد إقبال ، تم ظهور نتائج الكرخ الثالثة تابعوا بقية المحافظات .

صدور جميع نتائج الثالث المتوسط 2022 لجميع محافظات العراق خلال الساعات القادمة عبر روابط موقع وزارة التربية العراقية وناجح والسومرية نيوز وقناة التلغرام وموقع الفرات نيوز وغيرهم من المواقع باستخدام الرقم الامتحاني والمحافظة ويجب متابعة المقال بصورة دورية حتى يتسنى لطلابنا معرفة نتائج الدور الثاني للثالث متوسط 2022 في حال ظهورها.

اكدت وزارة التربية العراقية ، انه تم اكتمال نتائج الثالث المتوسط 2022 العراق بواسطة محمد إقبال الصيدلي وزير التربية العراقي مؤكدة أنه سيتم رفع نتائج الثالث المتوسط 2022 في جميع محافظات العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية والسومرية نيوز والنجاح وناجح وقناة التيلجرام.وتحديد نسب النجاح لجميع الطلبة والطالبات في مختلف الدراسات المتواجدة من العربية والإنكليزية والتركمانية.

اقتربت وزارة التربية العراقية من اعتماد نتيجة الثالث المتوسط 2022 جميع محافظات العراق وخلال الساعات القادمة سيتم رفع النتيجة عبر مواقع الأنترنت من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وسيتم الاستعلام عن نتيجة الثالث المتوسط باستخدام رقم الجلوس أو رقم التسجيل الخاص بكل طالب وإدخاله في الخانة المخصصة له والحصول على النتيجة .وتستعد وزارة التربية والتعليم العراقية إلى ظهور نتيجة الثالث المتوسط 2022 لجميع محافظات العراق ونشرها على جميع المواقع التي تسعى لراحة الطلاب في الحصول على نتيجة الثالث المتوسط 2022 ومنها موقع ناجح والنجاح والسومرية نيوز شبكة الناصرية الإخبارية .

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