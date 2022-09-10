تراند اليوم : ماتش ريال مدريد مباشر HD بث مباشر مباراه ريال مدريد اليوم وشاختار بث مباشر ريال مدريد مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر

ماتش ريال مدريد مباشر بث مباشر مباراه ريال مدريد بث مباشر ريال مدريد ريال مدريد مباشر ريال مدريد وشاختار بث مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر بث مباشر ريال مدريد اليوم مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشر مباراة ريال مدريد وشاختار مباشر بث مباشر مباراة ريال مدريد اليوم يستهدف فريق ريال مدريد الإسباني مواصلة نتائجه الإيجابية في الفترة الأخيرة حين يلتقي شاختار دونستيك الأربعاء.ويستضيف ريال مدريد الإسباني على ملعبه سانتياجو بيرنابيو نظيره شاختار الأوكراني، في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفي مفاجأة مدوية، يتصدر شريف تيراسبول الذي يخوض منافسات دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه ترتيب فرق المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه ريال مدريد بنفس الرصيد، ثم إنتر الذي جمع 4 نقاط، ويتذيل شاختار الترتيب بنقطة واحدة.موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق المباراة مبكرا عن الموعد المعتاد لأغلب مباريات دوري أبطال أوروبا، حيث تبدأ في تمام التاسعة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، من مساء يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

ويلعب ريال مدريد وشاختار ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إنتر ميلان الإيطالي وشريف تيراسبول المولدوفي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

تبدو المباراة سهلة نسبيا للريال خصوصا أنه فاز على شاختار في الجولة الماضية بخماسية، على ملعب الأخير.

وستكون المباراة منقولة بشكل حصري على شبكة بي إن سبورتس عبر قناة beIN SPORTS PREMIUM 1.

معلق مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق علي مواجهة ريال مدريد ضد شاختار إلى الجزائري حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وشاختار

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في تقرير لها الأربعاء أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني، سيعيد إدين هازارد لتشكيلة الفريق الأساسية خلال لقاء شاختار بالإضافة للفرنسي كريم بنزيما.

بنزيما كان قد غاب عن لقاء إلتشي هذا الأسبوع بسبب معاناته من آلام في القدم، بينما لم يشارك هازارد أساسياً بسبب رؤية المدرب أنشيلوتي.

وسيلعب الريال بطريقة 4-3-3، ومن المحتمل أن يبدأ المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بتيبو كورتوا.

خد الدفاع: إيدر ميليتاو وداني كارفخال وديفيد آلابا وفيرلاند ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو وتوني كروس ولوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور وإدين هازارد.

على الجانب الآخر، سيعتمد فريق شاختار على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أندريه بياتوف.

خط الدفاع: دودو وسيريهي كريفستوف ومارلون وإسماعيلي.

خط الوسط: مايكون وتارا ستيبانينكو وماركوس أنطونيو وتيتي.

خط الهجوم: مانور سولومون وفيرناندو.

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا