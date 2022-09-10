تراند اليوم : ميلان بث مباشر .. بث مباشر ميلان وبورتو اليوم مشاهدة مباراة ميلان وبورتو بث مباشر مباراة ميلان اليوم HD

مشاهدة مباراة ميلان وبورتو بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سان سيرو ( جيوزيبي مياتزا ) في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ،يرفع ميلان في لقاء اليوم شعار لا بديل عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل التمسك بفرصه الضعيفة للمنافسة على أول تذكرتين للتأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، العملاق الإيطالي قادم للقاء اليوم من انتصار مهم ومستحق على روما بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية للكالتشيو، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن استمرار سلسلة انتصاراته للقاء الرابع على التوالي.

ميلان يدرك تماما أن التأهل للدور القادم في البطولة الأوروبية ليس في يده حيث سيحتاج الفريق إلى الانتصار في كل مباريات الثلاثة القادمة مع خسارة أتلتيكو مدريد وبورتو مباراتين من أخر ثلاث مباريات وهو الأمر الصعب تحقيقة وأن كان ليس مستحيلا، علما بإن ميلان خسر أول ثلاث مباريات له في دوري الأبطال أمام ليفربول بثلاث أهداف مقابل هدفين وأتلتيكو مدريد بهدفين لهدف وبورتو بهدف دون رد.

ميلان سيعول في لقاء اليوم على قدرات وإمكانيات النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يعيش واحدة من افضل فتراته من أجل الخروج من لقاء اليوم بالنقاط الثلاث والحفاظ على فرصه للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية للدور القادم بعدما ضمن ليفربول الإنجليزي حصد البطاقة الأولى، والجدير بالذكر أن ميلان يقع في قاع جدول ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط بعدما هزم في ثلاث مباريات وأحرز الفريق ثلاث أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل ميلان المتوقع أمام بورتو

حراسة المرمى: تاتاروسانو.

الدفاع: بيير كالولو – أليسيو رومانيولي – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز

خط الوسط: كيسي- إسماعيل بن ناصر- أليكسيس ساليميكريس- دانييل مالديني.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش - أوليفييه جيرو "أنتي ريبتيش"

موعد مباراة ميلان وبورتو والقنوات الناقلة لها

تنطلق صافرة حكم مباراة ميلان وبورتو في تمام الساعة 19:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 20:45بتوقيت المملكة العربية السعودية، الساعة 18:45بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ميلان وبورتو عبر موقعنا وbeIN Sports .

وفي الجانب الأخر يتطلع فريق بورتو إلى مواصلة سلسلة انتصاراته أوروبا بعدما حسم لقاء الجولة الثالثة على حساب ميلان بهدف دون رد، ويدرك بورتو أن لقاء اليوم سيكون مفتاح منافسته على بطاقة العبور للدور القادم ولا سيما وأن ليفربول سيلتقي مع أتلتيكو مدريد في إنجلترا وسيبحث عن مواصلة انتصاراته، فوزبورتو في لقاء اليوم سيجعله في المركز الثاني ويعزز فرص تأهله للدور ربع النهائي.

بورتو يعرف جيدا أن ميلان لن يستسلم بسهولة في لقاء اليوم وسيخوض المباراة بالشراسة الهجومية المعهودة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، وسيخوض الفريق البرتغالي لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على المرتدات من أجل الوصول لشباك العملاق الإيطالي والخروج من اللقاء بنتيجة إيجابية علما بإن بورتو يقع في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في لقاء وخسر في لقاء وأحرز هدفان وتلقت شباكه 5 أهداف.

تشكيل بورتو المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جيسوس كورونا – فابيو كاردوزو – إيفان ماركانو – ويندل.

خط الوسط: أوتافيو – ماركو جروييتش – ماتيوس أوريبي – لويس دياز.

خط الهجوم: مهدي تارمي – توني مارتينيز.