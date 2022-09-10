تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني ميسان

نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني ميسان نتائج ميسان نتائج الثالث متوسط ميسان ظهرت الان نتائج الثالث متوسط 2022 عبر رابط موقع ناجح، هذا الموقع التعليمي الالكتروني العراقي الذي يهتم دوما بنقل النتائج الخاصة بالامتحانات العراقية في المدارس الابتدائية والمتوسطة الثانوية، حيث يقوم موقع ناجح بنشر النتائج الخاصة بالطلاب فور الاعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية، ويعتبر من اكثر المواقع التي يتم زيارتها من قبل الطلاب واولياء امورهم لمتابعة اخبار النتائج، وسقوم بتوفير روابط الدخول لموقع ناجح من اجل معرفة تفاصيل نتائج الثالث متوسط 2022 وموعد ظهور النتيجة النهائي من قبل وزارة التربية العراقية.

مع انتهاء الطلاب والطالبات في المدارس العراقية من تقديم الامتحانات الوزارية قبل عيد الفطر المبارك، اصبح الشغل الشاغل لدى الطلاب موعد صدور نتائج الصف الثالث متوسط 2022 لكافة المحافظات العراقية، حيث كان من المرتقب ان يتم الاعلان عن النتائج بعد العيد مباشرة، اي في بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، فيما لم يصدر اي تصريح من قبل وزارة التربية حول الموعد الرسمي لاعلان النتائج .

فيما قمنا بمتابعة اخبار وزارة التربية العراقية وقمنا بالتواصل مع مصادر مسؤولة من داخل الوزارة لمعرفة موعد الاعلان الرسمي عن نتائج الثالث متوسط 2022، وقد اكدت المصادر ان عمليات التصحيح لم تكتمل الى الان بسبب تمتع كوادر التصحيح والرصد بعيد الفطر المبارك، الامر الذي كان سببا في تاخر الاعلان عن نتائج الثالث متوسط 2022.

كما سيتم الاعلان عن النتائج مع بداية شهر يوليو المرتقب خلال ايام، بعد الانتهاء بشكل كامل من جميع النتائج واعتمادها من وزارة التربية العراقية، وسيتم الاعلان عنها من قبل كل محافظة، ويمكن الاطلاع على النتيجة عبر موقع وزارة التربية العراقية والمواقع الرسمية التابعة لها.

ويمكنكم تزويدنا بالاسم والمحافظة التابعين لها والرقم الامتحاني لنقوم بتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم فور الاعلان عنها من قبل وزارة التربية العراقية، ويمكنكم وضعها اسفل التعليقات وسنقوم بتزويدكم بالنتيجة الخاصة بكم نتيجة الثالث متوسط 2022 قبل الجميع، مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق.

فيما نشر موقع ناجح عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي قوله انه الى الان لم يتم الانتهاء من تصحيح الدفاتر الامتحانية للصف الثالث المتوسط، ولم يتم الاعلان من قبل وزارة التربية الى الان عن موعد نتائج الثالث المتوسط للدور الاول، لذلك جميع الروابط التي يتم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي هي روابط وهمية وغير صحيحة، ويمكن متابعة الاخبار الصحيحة عبر موقع وزارة التربية العراقية، او من خلال موقع ناجح والدخول اليه من خلال الرابط.