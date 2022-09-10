تراند اليوم : ريال مدريد وشاختار بث مباشر HD بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر يلا شوت

ريال مدريد وشاختار بث مباشر HD بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم مباشر يلا شوت ريال مدريد وشاختار بث مباشر يلا شوت yalla shoot بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد شاختار دونيتسك real madrid vs shakhtar في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء ، بعد ان حقق انتصار كبير عليها في مباراه الذهاب في دوري الابطالي من المقرر اليوم ان يستضيف فريق ريال مدريد علي ارضه خصمه الاوكراني فريق شاختار دونيتسك مساء اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات في هذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، وسوف تقام مباراه الريال و شاختار دونيتسك اليوم علي ارضيه ملعب سانتياجو برنابيو معقل الريال والذي سوف يستقبل عليه مواجهه اليوم الذي يريد من خلاله تحقيق الانتصار وحصد نقاط المباراه كامله ، وسوف تبدا اليوم الموافق 3 نوفمبر مباراه ريال مدريد و شاختار دونيتسك في تمام الساعه الثامنه الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه التاسعه الا ربع بتوقيت السعوديه.

ريال مدريد هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الرابعه من دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا لهذا الموسم ، فريق ريال مدريد قادم من انتصار مهم له خارج ارضه في مباراته الاخيره قبل مواجهه اليوم والتي كانت مع فريق التشي في الجوله الثانه عشر من الدوري الاسباني يوم السبت الماضي وقد حقق الريال الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل هدف ، الريال حاليا في مجموعته في دوري الابطال هو صاحب المركز الثاني برصيد 6 نقاط وذلك بعد ان تمكن من الثلاث مباريات الذي لعبهم الفريق الاسباني الي الان في المجموعه من تحقيق الانتصار في مبارتان وخسر الريال في مباراه واحده.

علي الجانب الاخر فريق شاختار دونيتسك فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دوري المجموعات لهذا الموسم من دوري ابطال اوروبا ، فريق شاختار دونيتسك قبل مباراته مع الريال الليله في مباراه الاياب في دوري الابطال كان قد لعب هو الاخر ثلاث مباريات الي الان في المجموعه ويحتل هو حاليا المركز الاخير في المجموعه برصيد نقطه واحده وذلك بعد ان تعادل في مباراه واحده وخسر الفريق الاوكراني في مبارتان قبل مواجهه الريال الليله ، واخر مباراه لعبها فريق شاختار قبل مواجهه اليوم كانت مع فريق ديسنا في الدوري الاوكراني وانتهت المباراه بفوز شاختار باربع اهداف مقابل هدف.