تراند اليوم : نتائج الثالث متوسط 2021 خارجي .. رابط نتائج الثالث متوسط 2021 الدور الثاني وزارة التربية

ضهور نتيجة الصف الثالث متوسط في المحافظات العراقية قريباً من خلال المواقع الرسمية التي تم إتمادها والتي ستحصل على نسخة من النتائج النهائية للصف الثالث متوسط ليتمكن كافة الطلاب والطالبات في العراق الحبيب من الحصول عليها دون عناء البحث أو الذهاب إلى المدرسة، حيث يمكنكم الإستعلام عن النتيجة النهائية من أمام شاشة حاسوبكم الشخصي أو من خلال الهاتف الذكي الخاص بكم، وذلك من خلال الولوج إلى الموقع الرسمي، وسيأتي الإعلان عن نتيجة الثالث متوسط مباشرة من خلال مؤتمر صحفي تنظمه وزارة التربية والتعليم العالي.

الإستعلام عن نتيجة الثالث متوسط برقم الطالب

يمكنكم الإستعلام عن نتائج الثالث متوسط في كافة المحافظات العراقية من خلال الروابط الرسمية من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــــا.

كما بإمكانك متابعة ظهور نتائج الثالث متوسط من خلال القائمة التالية حيث سنتابع ظهور النتائج أو لا بأول في كافة المحافظات العراقية، فتابعونا للحصول على نتيجتكم فور الإعلان عنها وصدورها مباشرة.

نتيجة محافظة بغداد ( الكرخ 1 و2 و3)

نتيجة وكذالك ( رصافة 1 و2 و3)

نتيجة محافظة البصرة

نتيجة محافظة القادسية

نتيجة محافظة النجف الأشراف

نتيجة محافظة كربلاء

نتيجة محافظة صلاح الدين

نتيجة محافظة ديالى

نتيجة محافظة دي قار

نتيجة محافظة بابل

نتيجة محافظة اربيل

نتيجة محافظة الأنبار

نتيجة محافظة الموصل

نتيجة محافظة واسط

نتيجة محافظة المثنى

نتيجة محافظة ميسان

نتيجة محافظة سليمانية

نتيجة محافظة كركوك

كما بإمكانكم ترك بياناتكم في التعليقات من أجل إبلاغكم بنتيجة الثالث متوسط فور صدورها مباشرة من خلال وزارة الترببة والتعليم العراقية، حيث سنجيب عن إستفساراتكم من خلال التعليقات أسفل الصفحة.