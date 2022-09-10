تراند اليوم : بث مباشر ريال مدريد HD بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مباراة ريال مدريد وشاختار مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم بث مباشر ضد شاختار

بث مباشر ريال مدريد يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد وشاختار بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد سانتياغو برنابيو في تمام الساعة 20:45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، تتسم دائماً مباريات الفريقين بالغذارة التهديفية, حيث شهدة الخمس مباريات السابقة مجموع 23 هدف, وانتصر الريال على شاختار في 3 مباريات شهدت تسجيل 4 اهداف على الٌل في كل مباراة, وفي مباراة الذهاب فاز الريال بخمسة أهداف نظيفة كما أن المباراة شهدت 10 تسديدات مباشر على المرمى وهو معدل مرتفع, ويتميز فريق شاختار بالعقم الهجومي خلال هذا الموسم من دوري الأبطال, وكأن لعن ة الريال قد حلت عليه منذ المفاجأة التي حققها بالفوز على الملكي في الموسم الماضي من البطولة نفسها, وفريق شاختار واحد من 3 فرق لم تتمكن من تسجيل هدف واحد حتى الآن, بجانب دينامو كييف وفريق مالمو, ريال مدريد فاز في 3 وتعادل في 3 وخسر 3 من آخر 8 مباريات على أرضة في مرحلة المجموعات من التشامبيونزليج, وذلك عكس ما كان يحدث في الماضي بين مواسم 2009:2018 حيثث لم يتذوق الريال طعم الخسارة في 27 مباراة متتاليه له على الأرض في نفس المرحلة بواقع 24 فوز و3 تعادلات.

تبدو أن كل الظروف مساعدة لريال مدريد لحسم صدارة جدول ترتيب المجموعة وقطع شوطا كبيرا في التأهل للدور ربع النهائي، العملاق المدريدي استطاع أن ينتصر على بطل أوكرانيا في الجولة الماضية على ملعبه بخماسية دون رد، فوز ريال مدريد الأخير انعش وعزز فرص الفريق في التأهل للدور ربع النهائي بعدما اعتلاء الصدارة عن جدارة واستحقاق، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على القمة.

ريال مدريد نجح في الفوز في اللقاء الماضي على إلتشي بالدوري الإسباني وخرج من كبوة تعادله مع إسبانيول سلبيا ليواصل النادي الملكي مطاردة الصدارة في رحلته نحو استعادة لقب الليجا الذي خسره الموسم الماضي لصالح أتلتيكو مدريد.

كارلو أتشيلوتي المدير الفني لريال مدريد حذر اللاعبين من الاستهتار في لقاء اليوم ولا سيما وأن الفريق الضيف سيبحث عن الثأر من الهزيمة التي تعرض لها على ملعبه ووسك جماهيره في الجولة الماضية من دوري الأبطال، وسيفتقد ريال مدريد في لقاء اليوم لخدمات جاريث بيل وداني سيبايوس بسبب الإصابة، التقارير الصحفية أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر جيدا في فسخ التعاقد مع ريال جاريث بيل خلال الميركاتو المقبل ولا سيما وأن اللاعب بعيد تماما عن مستواه كما أن كثرة إصابته في الفترة الماضية ولم يستفيد منه الفريق منذ بداية الموسم, ويتبقى أن نذكركم أن ريال مدريد يعتلي قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعدما فاز في مباراتين وخسر في لقاء وأحرز الفريق 7 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام شاختار

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: فيدي فالفيردي – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيما – فينيسيوس جونيور

موعد مباراة ريال مدريد وشاختار والقنوات الناقلة لها

تتابعون مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم ولقاء الإياب أمام شاختار في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 8:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6:45 مساء بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة ريال مدريد وشاختار عبر موقعنا يلا شوت توداي وbeIN Sports HD.

وفي الجانب الأخر يسعى فريق شاختار دونيتسك في لقاء اليوم إلى الثأر من الهزيمة التي تعرض لها الجولة الماضية من البطولة الأوروبية، شاختار سقط على أرضه وأمام جماهيره بخماسية دون رد، وسيبحث الفريق في لقاء اليوم عن الثأر من الهزيمة الأخيرة في المقام الأول، وفي المقام الثاني سيبحث عن تعزيز فرص منافسته على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي ولا سيما وأن صراع المركز الأول والثاني مشتغل بين ريال مدريد وإنتر ميلان وشيريف تيراسبول.

شاختار بدأ مشواره في دوري الأبطال بالهزيمة أمام شيريف تيراسبول بهدفين دون رد، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية أمام إنتر ميلان بدون أهداف، وفي الجولة الثالثة خسر من ريال مدريد بخماسية دون رد، ويتذيل شاختار جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حصدها من التعادل في لقاء وتعرض للهزيمة في مواجهتين وتلقت شباكه 7 أهداف ولم يحرز أي هدف.

تشكيل شاختار المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: اندري بياتوف

خط الدفاع: مارلون - يوخيم كونوبليا - فيتور إدواردو - فيكتور كورنيينكو

خط الوسط: تاراس ستيبانينكو

خط الوسط الهجومي: ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز - ميخايلو مودريك - أرتيم بوندارينكو- الان باتريك

خط الهجوم: دانيلو سيكان

معلومات مباراة ريال مدريد وشاختار.

ما هو موعد مباراة ريال مدريد وشاختار في دوري أبطال أوروبا؟

07:45 مساءاً بتوقيت مصر, 08:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 06:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وشاختار؟

بي إن سبورت بريميوم 1 - bein premium 1.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة ريال مدريد وشاختار؟

دوري أبطال أوروبا.

من هو معلق مباراة ريال مدريد وشاختار؟

حفيظ راجي.