تراند اليوم : تايلور سويفت تسعى لتسجيل عام ١٩٨٩ كماركة مسجلة باسمها

تسعى المغنية الأمريكية تايلور سويفت للحصول على علامة تجارية في الولايات المتحدة لكلمتي "سويفتماس" و"1989"، اسم ألبومها الغنائي.

وليست هذه المرة الأولى التي تسعى فيها سويفت التي يبلغ عمرها 25 عاما، لمنع الآخرين من استخدام عبارات ترتبط بها على سلع تجارية، وكانت قبل ذلك سجلت علامة تجارية باسم "This sick beat" بالرغم من أنها ليست مخترعة هذا التعبير.

وكلمة "سويفتماس" هي الكلمة التي يستخدمها معجبو سويفت ليصفوا بها أعمال الخير المفاجئة التي تقوم بها، كأن تمنحهم هدايا غير متوقعة.

وفي وقت سابق من هذا العام تقدمت سويفت بطلب للحصول على علامة تجارية لبعض كلمات أغانيها، وتقدمت سويفت بطلبها إلى مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأمريكي في الثالث من ديسمبر.

والطلب الخاص بـ "1989" ينطبق فقط على النسخة التي تماثل كيفية كتابة الرقم على غلاف ألبوم سويفت.

كما تسعى تايلور سويفت، للحصول على تسجيل عبارة "فتاة اسمها فتاة"، الذي يعتقد أنه عنوان كتاب لها لم ينشر بعد.

وسُجل اسم سوفيت وتوقيعها والحروف الأولى من اسمها بالفعل ولهم علامات تجارية خاصة.

وكانت سويفت حصلت على 7 ترشيحات لجوائز الـ Grammy، بالتعادل مع مغني "الراب" ذا ويك إند الذي حصل بدوره على 7 ترشيحات أيضا بعد النجاح الذي حققه ألبومه Beauty Behind the Madness، وحصول أغنيته Can't Feel My Face على الأكثر مبيعا.