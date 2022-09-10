تراند اليوم : "مسرح مصر" يعتذر لجمهوره عن بث العروض القديمة للفرقة

الخليج 365 /

أعلن فريق مسرح مصر عبر صفحته بموقع إنستجرام، أنه سيتم اليوم إعادة عرض مسرحية قديمة للفرقة على قناة إم بى سى مصر، مشيرين إلى أن ذلك خارج إرادتهم. وقال الفريق: النهاردة إم بى سى هاتعيد مسرحية قديمة ودى حاجة خارج إرادتنا كمسرح مصر احنا انتهينا من تصوير 14 مسرحية وهما عرضوا 10 مسرحيات وعندهم 4 مسرحيات جاهزين للعرض هما "سوبر ماركت وتواصل اجتماعى واخر شحاته وألف نيلة"، والناس اللى زعلانين ممنا بجد موضوع الإذاعة مش احنا المتحكمين فيه وهما عندهم أسباب للإعادة أحنا مش عارفينها لكنهم وعدونا الجمعة الجاية هايعرضوا جديد.