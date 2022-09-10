تراند اليوم : صادق الصباح يحضر عرض «بالحلال» بـ«دبي السينمائي»

الخليج 365 /

توجه السبت المنتج صادق الصباح إلى الأمارات وذلك لحضور مهرجان دبي السينمائي ، لمشاركته بفيلم «بالحلال» في تعاون مشترك بين شركة صبّاح أخوان، وريزور فيلم الالمانية.

ويشارك أيضا الفيلم اللبناني «بالحلال» في مهرجان ساندانس (Sundance) الأميركي، وبذلك يكون هذا هو العرض العالمي الأول للفيلم ضمن احدى المسابقات الرسمية في شهر يناير المقبل لعام 2016 بعد العرض الخاص الأول له بدبي.

ويتناول الفيلم قصة حياة عدد من الرجال والنساء الذين يسعون لايجاد حلول لمشاكلهم العاطفية الغريبة دون أن يكسروا من تقاليدهم.

الفيلم تأليف وإخراج أسد فولادكار وبطولة دارين حمزة ورودريغ سليمان وميرنا مكرزل –وعلي سمّوري وحسين مقدم وزينب هند خضرا وفاديا أبي شاهين وبرلين بدر وكرستي بارد