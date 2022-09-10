تراند اليوم : أعضاء لجنة تحكيم "ذا فويس" يبعثون برسالة للعالم الغربي عن الإسلام و السلام

الخليج 365 /

بدأت الحلقة الرابعة من العروض المباشرة من برنامج "ذا فويس"، بدويتو جمع بين المتسابقين، ووجهت بعده لجنة تحكيم البرنامج رسالة للعالم الغربي مفاداها أن الإسلام هو دين السلام، ولا علاقة له بالإرهاب.

الفنان التونسي صابر الرباعي، قال: "إنه خلال الأسبوع الماضي كان هناك هجمة شرسة على الدين الإسلامي والمسلمين، وبعضهم منع دخول المسلمين إلى أرضهم، نقول لهم ربطنا الإرهاب بالإسلام هذا خطأ لأن الإرهاب لا دين له، فالإسلام دين تسامح وحرية وانطلاق وتفتح، وربي لم يقل أن نعتكف ونقيم في المساجد، فهذه طقوس علينا تأديتها، ولكنه طلب منا السعي فنحن نحاول أن نوصل الصورة الصحيحة للإسلام لكل الدول الأوربية".

وهنأ الشعب التونسي على حصوله على جائزة نوبل للسلام، قائلًا: "نحاول أن نوصل الرسالة أن الإسلام ليس إرهابيًا والدليل أن تونس حصلت على جائزة السلام".

وتبعه الفنان العراقي كاظم الساهر، الذي لخص الكلام حول قول الرسول عليه السلام "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده"، شوف كم الأخلاق داخل هذا الحديث وكم من إنسانية، وتحية الإسلام تبدأ بالسلام

وقال الفنان اللبناني عاصي الحلاني: "أول من عانى من هذا التطرف لبنان في الحوادث التي وقعت فيه مؤخرًا، وللأسف أن ترامب أحد المرشحين للرئاسة الأمريكية نأسف أن يكون لديه عنده هذا الفكر المتطرف، والذي عانينا منه جميعًا كلبنانين وكمسلمين، والتطرف موجود في كثير من البلاد والأديان الأخرى فديننا هو دين المحبة والتأخي والتسامح ودين السلام ويلبق له السلام".