تراند اليوم : إغلاق 432 صيدلية وإلغاء تراخيص 444 أخرى لمخالفة الاشتراطات

الخليج 365 /

أعلنت وزارة الصحة والسكان, إغلاق 432 صيدلية وإلغاء ترخيص 444 أخرى لمخالفتها اشتراطات التشغيل; خلال الحملات التفتيشية التي نفذتها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي على 63 ألفا و595 صيدلية, وأربعة آلاف و692 مخزن أدوية, خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر2015.

وأشارت وزارة الصحة -في بيان اليوم السبت- إلى أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 24 صيدلية بها عقار “ترامادول” مهرب وغير مسجل, وضبط 32 مكانا غير مرخص وتحويله إلى النيابة العامة, كما تم تحرير 18 ألفا و264 محضرا لمخازن أدوية وصيدليات مخالفة.

وأكد البيان أن الحملات تأتي في إطار سعي الوزارة الدائم لضمان تداول دواء ذي جودة عالية ومطابق للمواصفات العالمية وساري الصلاحية بهدف الحفاظ على صحة المواطن وسلامته وتوفير جرعات الدواء الآمنة والفعالة للمريض المصري.