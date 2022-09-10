تراند اليوم : رقائق البطاطا تؤثر سلباً على صحة القلب

حذر العلماء من خطر تناول رقائق البطاطا المقلية "شيبس"، لما تشكله من تهديد لصحة القلب والأوعية الدموية، علاوة عن أن تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والحساسية.

وحسب هذه الدراسة التي أُجريت في جامعة بريستول البريطانية فإن تناول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و4 أعوام الشيبس يؤثر سلباً على تطور قدراتهم العقلية في المستقبل.

هذا ويؤكد العلماء المشرفون على هذه الدراسة أن تناول الشيبس يتسبب بخلل في عمل المخ، وينعكس ذلك بضعف في الذاكرة وبتراجع القدرة على التركيز، بالإضافة إلى تغير سلبي في سلوك هؤلاء الأطفال.

ويعزو العلماء هذه النتائج إلى تأثير الدهون المشبعة التي تحتويها البطاطس المقلية على المخ.

كما يدعو المهتمون أولياء الأمور إلى الحرص على عدم الخضوع لرغبات أطفالهم مهما كان إلحاحهم قوياً، وذلك كي يتسنى لهم السيطرة على الأمر بحيث لا يتحملون مسؤولية الضرر الذي يلحقه الشيبس بهم الآن ولاحقاً.