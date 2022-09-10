تراند اليوم : أوبرا الأسكندرية تبدأ تجهيزات حفل الكريسماس

الخليج 365 /

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم احتفالاتها بأعياد الكريسماس، حيث تنظم 3 حفلات بالإسكندرية والقاهرة لفرقة أوبرا القاهرة بمشاركة كورالي الأطفال والقاهرة الاحتفالي وأوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، من إخراج الدكتور عبدالله سعد، وذلك في الثامنة مساء الاثنين المقبل، على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، ومساء يومي الأربعاء والخميس 16 و17 ديسمبر على المسرح الكبير.

ويتضمن برنامج الحفلات مجموعة من أشهر أغاني الكريسماس العالمية، منها مارش الألعاب وكورال الأجراس وبابا نويل الصغير، وأغنية الكريسماس، والكريسماس الأبيض، وعندما يولد الطفل، والملائكة الذين نسمعهم، وأغنية من القداس العظيم، وليلة ماريا.

الحفل أداء إيمان مصطفى ومنى رفلة وداليا فاروق وجاكلين رفيق ودينا إسكندر وجولي فيظي وأمينة خيرت ورضا الوكيل ومصطفى محمد وعزت غانم وإلهامي أمين وصبحي بدير ووليد كريم وهشام الجندى وعمرو مدحت .

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبورتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبراليه شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض أوبرالية ضخمة على أكبر مسارح العالم.